Fiscalía libera de proceso a alto dirigente del MAS y desprecinta sede partidaria





28/10/2020 - 21:29:45

Erbol.- La Fiscalía decidió el sobreseimiento del Presidente interino de la Dirección Nacional del MAS, Gerardo García, liberándolo de un proceso penal por robo, por lo cual este miércoles procedió al desprecintado de la sede del partido azul en la ciudad de La Paz. García fue aprehendido en noviembre de 2019 cuando usaba un vehículo del Ministerio de la Presidencia, por lo cual se lo imputó de robo e incluso cumplió detención preventiva. Sin embargo, el fiscal Alexis Vilela indicó este miércoles que en la investigación se determinó que García no tenía participación en el hecho, por lo cual se requirió su sobreseimiento. Vilela señaló que la sede del MAS había sido precintada en noviembre de 2019 para buscar elementos que aporten a la investigación, sin embargo, no se encontró documentación relevante. “Durante la investigación se ha determinado que no ha existido la participación del señor (García), por ese motivo es que se ha emitido el requerimiento conclusivo y al presente se está procediendo a culminar lo que corresponde a la investigación procediendo al desprecintado de este inmueble”, dijo el fiscal. García, que procede del sector de los interculturales, fue elegido Vicepresidente del MAS, pero lo designaron como Presidente interino por la salida de Evo Morales del país.