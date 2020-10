Periodistas repudian listas de odio y denuncian que son acciones de regímenes nazifascistas





28/10/2020 - 18:39:30

La Paz, (ABI).- La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) expresaron, este miércoles, su repudio por la publicación en las redes sociales de las "listas de odio", que piden el "linchamiento mediático" para periodistas, intelectuales, analistas y exautoridades por un supuesto apoyo al Gobierno de Jeanine Áñez. Los gremios denunciaron que estas acciones, que buscan el castigo, la venganza y la muerte civil, pertenecen a regímenes "nazifascistas" o de colectividades premodernas, pero no a una sociedad democrática que respeta los derechos humanos y constitucionales. "Los gremios periodísticos de mayor vida institucional en el país rechazan tales listas del odio y denuncian ante la comunidad internacional y nacional que este método de enlistar a personas sobre las cuales debe supuestamente ejercerse el castigo, la venganza y hasta la muerte civil es propio de regímenes nazifascistas o de colectividades premodernas, pero nunca de una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos y constitucionales", señala parte del comunicado conjunto emitido esta jornada. Los gremios señalan que una "lista del odio" vulnera el derecho a la libertad de expresión y nace de mentes criminales que no tienen noción de lo que es un Estado Constitucional de derecho y de la convivencia pacífica, entre personas que practican la tolerancia. La postura surge luego de que varios comunicadores denunciaron, el lunes, la publicación de "listas del odio" en redes sociales, en las que figuran nombres de periodistas, autoridades y analistas, por lo que exigieron garantías al nuevo gobierno de Luis Arce para el trabajo de la prensa, informó el periódico Página Siete. Se trata de dos nóminas, cada una con 22 nombres, entre mujeres y varones, que llevan los rótulos: "Periodistas, activistas y autoridades que trabajaron para la presidenta Jeanine Añez y recibieron dinero que se robaron para defender el régimen". Y: "Nunca olvides quiénes se burlaron de nuestros hermanos muertos en Senkata y Sacaba". Entre los nombres que figuran en la lista están los periodistas Andrés Gómez, Raúl Peñaranda, el ilustrador y caricaturista de Página Siete, Abel Bellido (Abecor), entre otros. Ante esto, la ANPB y la APLP recordaron a los "cobardes autores anónimos y propagadores" de esas listas que en el país rigen los derechos a la libre expresión, la comunicación y la información, que están protegidos por la Constitución Política del Estado (CPE), la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Ley de Imprenta, el Código Nacional de Ética Periodística y las instituciones de autorregulación de los gremios periodísticos. "Es lamentable que, en vísperas de comenzar un nuevo gobierno, la publicación de estas listas del odio evoque los más tristes episodios de la accidentada relación entre el periodismo y la anterior gestión del MAS, que se caracterizó por asfixiar económicamente a medios independientes, con el fin de inducir a los periodistas a la autocensura", indica el documento. En esa línea, los gremios recordaron que el expresidente Evo Morales reiteró que los medios de comunicación son sus "enemigos número uno", lo cual refleja lo que piensa sobre la tarea democrática de la prensa, aunque el presidente electo Luis Arce manifestó una opinión contraria a la de Morales. El martes, el senador electo del MAS, Leonardo Loza, aseguró que no habrá "ninguna venganza contra nadie", ni contra los periodistas ni con los medios de comunicación y que el próximo gobierno no realizará persecución política. En ese entendido, los gremios de la prensa llamaron a las futuras autoridades a comprender que el principal rol de la prensa que es fiscalizar el ejercicio del poder y que es necesario establecer una relación de respeto mutuo entre el poder y el periodismo en beneficio del derecho a la libertad de expresión y de la democracia, porque sin libertad de expresión no hay democracia. "Que en este país no se publiquen más listas del odio, sino que se profundice el derecho a la libertad de expresión para la construcción de un país cada vez más democrático", finaliza el comunicado.