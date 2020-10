Luis Arce: Lo que hizo la Asamblea Legislativa es mantener la legalidad





28/10/2020 - 18:26:24

La Paz, (ABI).- El presidente electo Luis Arce minimizó, este miércoles, las críticas sobre la modificación que hizo el MAS a los reglamentos del Legislativo para que los dos tercios ya no sean un requisito para tomar una serie de decisiones; afirmó que no debe haber preocupación. "La información que me han dado es que claramente lo que ha hecho nuestra Asamblea es mantener toda la legalidad; hay muchas, muchas leyes que se van a aprobar por dos tercios, eso lo establece la normativa, así que no debe haber ninguna preocupación por parte de la población", aseguró Arce. Arce hizo las declaraciones luego que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le entregó su credencial como presidente electo, luego que el MAS ganó las elecciones del 18 de octubre. La reacción surge luego de que los dos tercios del MAS en la Cámara de Senadores modificaron, anoche, 11 artículos del reglamento de esa instancia. En tanto, los diputados del MAS también aprobaron, este miércoles, en tiempo récord la eliminación del requisito de los dos tercios en su reglamento. En el caso del reglamento del Senado, el MAS modificó los artículos 12, 53, 81, 94, 107, 109, 111, 167, 168, 169 y la disposición final segunda de la norma para reemplazar el pedido de "dos tercios" de votos por solo "mayoría absoluta", lo cual generó una ola de críticas. Entre las principales disposiciones modificadas y que establecen que ya no se requieren los dos tercios de los votos en el Legislativo están: el ascenso de las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía; el nombramiento de embajadores y ministros plenipotenciarios; y la designación de las comisiones especiales de investigación. Estos ajustes generaron el rechazo de los políticos de oposición, activistas y otras organizaciones, cuyos representantes no dudaron en calificar la medida como autoritaria.