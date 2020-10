MAS: Se eliminó los 2/3 para luchar contra la corrupción





28/10/2020 - 16:19:23

La Paz, (ABI).- Las senadoras del MAS, Eva Copa y Máxima Apaza, aseguraron este miércoles, por separado, que se modificó el reglamento de la Cámara de Senadores -que elimina en algunos artículos la necesidad de contar con dos tercios de votos para aprobar determinados temas- sólo por temas administrativos y para luchar contra la corrupción. "Se han cambiado algunos artículos (del reglamento) por el tema administrativo. El Movimiento Al Socialismo, si bien no tendremos dos tercios, (sí tendremos) mayoría y vamos a tener que sentarnos con las otras dos fuerzas opositoras para poder consensuar y llegar a acuerdos, en leyes que vengan del Ejecutivo, como lo hemos hecho siempre", dijo Copa, quien preside el Senado. En ese sentido, la legisladora remarcó que el trabajo continuará como se "acostumbraba" y no hay ningún motivo para "alarmarse o causar susceptibilidad" en la población. "Nosotros (modificamos el reglamento para que) el tema administrativo sea más liviano y ellos (los nuevos asambleístas) puedan contar con el cuórum correspondiente para poder agilizar los temas y es lo único que se está haciendo, todos debemos sentarnos para consensuar las leyes, nadie está diciendo que se va a atropellar a ninguna otra fuerza política", insistió. Ayer, el MAS modificó los artículos 12, 53, 81, 94, 107, 109, 111, 167, 168, 169 y la disposición final segunda del reglamento general de la Cámara de Senadores para reemplazar el pedido de "dos tercios" de votos por solo "mayoría absoluta", lo cual generó una serie de críticas. "Más que todo (esa modificación se hizo también) para que no haya corrupción dentro de la Asamblea. En los gobiernos, antes de que llegue el señor Evo Morales, el pueblo boliviano sabe (...) que había negociaciones y para cualquier ley que existía tenían que pasar maletines negros y hoy no queremos que pase eso, no queremos que dentro de la Asamblea Legislativa haya corrupción", añadió la senadora Apaza, en una entrevista con Unitel. Entre tanto, la presidenta Jeanine Áñez consideró que cambiar las normas para mandar más es ir en contra de la libertad. "La democracia responde a la pregunta 'quién manda'. La respuesta es 'manda la mayoría'. La libertad responde a la pregunta 'hasta dónde manda esa mayoría'. La respuesta es 'hasta donde marca la ley'. Por eso cambiar leyes para mandar más, va contra la libertad", expresó Áñez, a través de su cuenta en Twitter (@JeanineAnez). Mientras, el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, manifestó que los actuales asambleístas del MAS entraron al Legislativo "serviles y se están yendo serviles". Durante los años que estuvieron en la Asamblea no hicieron "ningún aporte (significativo) al país, no aprobaron ni el 10% para la salud, no hay aportes en temas de educación, cultura, ni justicia, no están dejando normativas que de verdad ayuden al empresariado, al desarrollo del país, lo único que han hecho es bloquear y levantar la mano cuando su jefe les decía que levanten la mano, por eso es que llegaron serviles y se van serviles", puntualizó. Artículos modificados • El artículo 12 del reglamento se refiere a la impugnación a elección de senadores y se establecía que la Cámara se pronunciaría por dos tercios de votos sobre la remisión o no del caso al Órgano Electoral. • El artículo 53 determinaba que el Senado, por voto de dos tercios de los presentes, podrá crear comisiones especiales para el tratamiento de asuntos cuyo carácter requieran tramitación extraordinaria. • El artículo 81 refería que podrá modificarse el orden del día a solicitud de un senador con el apoyo de otros dos y resuelto definitivamente por el pleno camaral por el voto favorable de dos tercios de los presentes. • El artículo 94 definía que a solicitud de la presidencia del Senado o cualquier legislador de esta instancia, con el apoyo de otros dos, se llevarían a cabo sesiones permanentes "por materia, por tiempo o por tiempo y materia" y que la Cámara resolvería su procedencia por dos tercios de votos de los presentes. • El artículo 107 determinaba que la moción de dispensación de trámite y voto de urgencia, que es la propuesta para eximir del cumplimiento del trámite normal a los asuntos considerados de emergencia, será resuelta por dos tercios de votos de los presentes. • El artículo 109 definía que la moción de cierre del debate de los proyectos de ley será sometida a votación y resuelta por dos tercios de votos. • El artículo 111, sobre la moción de modificación del orden del día, también requería del voto favorable de dos tercios. • El artículo 167 establecía que los senadores aprobarán o rechazarán, por dos tercios de votos de los presentes en sala, la concesión de la condecoración del "Cóndor de los Andes" en sus grados de Gran Collar, Gran Cruz o Gran Oficial. • El artículo 168 determinaba que, con el voto de dos tercios de los senadores presentes en sala, el pleno camaral ratificará los ascensos a grados máximos de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana o decidirá la devolución de los antecedentes al Órgano Ejecutivo. • El artículo 169 definía que el pleno camaral, con el voto de dos tercios de los senadores presentes en sala y en sesión reservada, aprobará o rechazará los nombramientos de embajadores y ministros plenipotenciarios. • Entre tanto, la disposición final segunda aclaraba que "la Cámara no podrá dispensarse de la observancia de este reglamento, salvo que dos tercios de los senadores presentes aprueben su dispensación". Pero ahora todos estos procedimientos serán aprobados solamente por mayoría absoluta y ya no por dos tercios. Los frentes opositores al MAS consideran que esta sorpresiva medida fue asumida porque ese partido dejará de tener dos tercios en la nueva Asamblea Legislativa.