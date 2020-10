El MAS sepulta a la oposición en la Asamblea Legislativa con la anulación de los dos tercios





28/10/2020 - 14:08:40

La Paz.- La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), de amplia mayoría con el Movimiento Al Socialismo (MAS), sepultó este miércoles a la oposición al eliminar los dos tercios de voto para la toma de decisiones. La Asamblea Legislativa hizo los ajustes administrativos en su reglamento para que los dos tercios de aprobación ya no sean necesarios en asuntos como la designación de embajadores y otros en los que la oposición pueda ejercer tareas de fiscalización. Con esta decisión, los diputados y senadores serán simples observadores de las decisiones que tome el Movimiento Al Socialismo en la Asamblea Legislativa, ya que no serán considerados para tomar decisiones importantes, las mismas que serán adoptadadas por simple mayoría que tiene el MAS. La anulación de los dos tercios Primero fue en la Cámara de Senadores donde se aprobó el martes la modificación al reglamento de debates de manera que se revalide la simple mayoría para decisiones que pasan por ese cuerpo Legislativo. Al igual que ocurrió en el Senado, la Cámara de Diputados controlada por el MAS determinó cambiar este miércoles su reglamento para eliminar el requisito de dos tercios para determinadas decisiones de procedimiento legislativo. Los legisladores de oposición de ambas cámaras, dijeron que fueron sorprendidos con la presentación en agenda de este tema, mostrando de esa manera un sucia jugada para eliminar la fiscalización de la fuerza opositora. Perdieron los dos tercios en el voto ciudadano En las elecciones del 18 de octubre, el pueblo boliviano votó dando la presidencia a Luis Arce Catacora, pero le quitó los dos tercios de los gozaba el MAS en la Asamblea Legislativa, con los cuales podían aprobar toda clase de decisiones, marginando a la oposición. Al haber perdido esos dos tercios en la ALP, los legisladores salientes decidieron cambiar las reglas del juego eliminado los dos tercios de voto, reduciendo las decisiones a simple mayoría. Las modificaciones En el Senado se modificaron 11 artículos de su reglamento para evitar los dos tercios y tomar decisiones por mayoría absoluta, mientras que en Diputados se cambiaron 10 artículos de su respectivo reglamento, indicó la diputada de Unidad Demócrata, Shirley Franco. La resolución aprobada en Diputados cambia los artículos 19, 30, 48, 76, 91, 103, 104, 134, 146 y 174 del reglamento de la Cámara de Diputados, cambiando el requisito de dos tercios por mayoría absoluta. Justificaciones del MAS Los senadores y diputados del MAS justificación que la decisión tiene la intención de facilitarle gobernabilidad al gobierno de Luis Arce, quien deberá asumir como presidente en noviembre. El senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Efraín Chambi, dijo que su partido en la Cámara Alta no anuló los dos tercios y que dicha disposición sigue en vigencia para temas de interés nacional, según la Constitución Política del Estado. El presidente de Diputados, Sergio Choque, aseveró que solo se modificaron temas administrativos, pero sigue el requisito de dos tercios en materias dispuestas por la Constitución como elecciòn de Defensor del Pueblo y otros. El senador Milton Barón justificó la modificación bajo el argumento de que sólo afecta a artículos de “mero trámite” y que se mantienen los dos tercios en materias prevista por la Constitución, como elección de vocales electorales, Defensor del Pueblo y otros. Asimismo, dijo que se mantiene el cuadro de votación para la aprobación de leyes. Las protestas y rechazo Las protestas y rechazo a esta decisión que anula a la oposición y que la convierte en simple espectadora de las decisiones que se lleguen a tomar no se dejaron esperar el martes y miércoles. "Definitivamente lo que ha hecho el Movimiento al Socialismo es decirle a ese 45% del país que no ha votado por el MAS que su voto no importa, le han dado al Movimiento al Socialismo de la siguiente gestión los dos tercios de facto, lo que no lograron en las urnas", criticó la diputada Fernanda San Martín. "En la sesión del día de hoy nosotros no teníamos ni conocimiento de la resolución que íbamos a tratar. Ellos (el MAS) asumen una conducta atropelladora, es decir, como saben que tienen los tercios, nos citan a sesiones y ponen en la agenda leyes que ni siquiera han sido comunicadas, no concertadas, ni siquiera han sido comunicadas a la oposición", dijo la diputada Shirley Franco. “Si continúan en la misma línea en la que venía don Evo Morales, les aseguro que el pueblo se va a levantar, no aguanta más abusos ni atropellos y no van a durar seis meses”, dijo el senador de UD, Homer Menacho. “Es feo cambiar las reglas en pleno juego. Ya Bolivia se expresado las ánforas, si a ustedes les ha dado mayoría el pueblo boliviano no les ha dado dos tercios. Entonces no sean desleales”, dijo la senadora Mirtha Arce. Mientras en la redes sociales y en las calles donde se realizan protestas se habla de un golpe al legislativo y se anuncia acciones para que el MAS no logre su cometido. Los ánimos están caldeados. Lo que dicen dos expresidentes Los expresidente Jorge Quiroga y Carlos Mesa, han cuestionado duramente la decisión de los asambleístas del MAS y advierten con acciones para evitar que los dos tercios sean eliminados. El expresidente Jorge Quiroga calificó, este miércoles, como un "atroz abuso" los cambios que se hizo al reglamento del Senadores para que los dos tercios ya no sean necesarios para aprobar la designación de embajadores, además de otras medidas. Ante ese escenario, el exmandatario pidió al vicepresidente electo, David Choquehuanca, dejar sin efecto esos ajustes, promovidos por el MAS en el Legislativo, y demostrar su "vocación democrática". "David Choquehuanca debe demostrar su vocación democrática, anulando en sesiones preparatorias -del nuevo Congreso- este atroz abuso de la presidenta del Senado, Eva Copa, y de usurpadores parlamentarios salientes masistas", afirmó el expresidente, en su cuenta de Twitter. Quiroga además denunció que los legisladores salientes del MAS usurpan funciones a los nuevos asambleístas electos, pues cambian el reglamento pues ya no cuentan con los dos tercios, como en pasados años. Carlos Mesa por su lado exigió este miércoles al presidente electo Luis Arce que se pronuncie y haga que la bancada del MAS revierta la decisión de eliminar el requisito de dos tercios de los reglamentos de las cámaras de Senadores y Diputados. El líder de CC consideró “artera” y “autoritaria” la decisión de la bancada masista de eliminar el requisito de dos tercios para decisiones que considera importantes. “Le exijo al presidente electo Luis Arce que se pronuncie sobre este tema y le exijo que le pida a la arbitrariedad de su bancada, que es parte de su bancada porque él ha sido ministro de Evo Morales, que reviertan esta decisión”, manifestó Mesa en conferencia de prensa junto a su bancada. “Le pido a Luis Arce que pida a su bancada que revierta esa decisión. Si no lo hace, no asistiremos y el mismo día de la transmisión de mando haremos una impugnación de carácter constitucional”, recalcó.