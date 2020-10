Absuelven a Manfred en un caso; masistas lo cuestionan





28/10/2020

Opinión.- El Tribunal de Sentencia Número 1 de Cochabamba dictó este martes la absolución del exalcalde y exprefecto de Cochabamba Manfred Reyes Villa en un proceso por el presunto de delito de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, un caso seguido por el Ministerio Público tras una querella de la Gobernación. Algunas autoridades masistas cuestionaron la determinación. Sin embargo, recordaron que existen otros procesos en contra de Reyes Villa; pidieron que la justicia sea transparente. El proceso comenzó en 2009 y los otros involucrados eran el notario Hugo M., como supuesto autor, y como cómplice Martín A. Según un documento del Tribunal Departamental de Justicia, en diciembre de 2013 se instauró el juicio oral y se dictó sentencia absolutoria contra los dos imputados, mientras que Reyes Villa fue declarado rabelde. La sentencia fue apelada por el Ministerio Público y la Gobernación, pero la sentencia absolutoria contra Hugo M. y Martín A. fue ejecutoriada. Reyes Villa, quien estuvo una década fuera del país, señalado como presunto coautor, se apersonó recientemente ante el Tribunal de Sentencia; se dejó sin efecto la rebeldía y se señaló juicio oral en su contra, con la consiguiente sentencia absolutoria a su favor. Por su lado, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), René Rocabado, quien es asambleísta por el Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), expresó que la justicia debe actuar de manera transparente con todos quienes atentan contra las normas. “Si la justicia tiene razón para absolver este tema para que Manfred Reyes Villa ya no tenga responsabilidad sobre este tema, tal vez tiene razón”, manifestó. Sin embargo, recordó que la exautoridad tiene otros procesos pendientes todavía. Reprochó que la justicia “tarde tanto” en resolver estos temas. “La justicia debe actuar rápidamente sobre estos temas, las denuncias que se hacen; para eso es la justicia, no para dilatar y después de un olvido, absolver. Eso me causa duda”, expresó Rocabado. PENDIENTES Desde la Gobernación se informó antes que Reyes Villa sumaba una quincena de procesos, entre ellos seis con sentencia condenatoria. El exprefecto fue denunciado por varios casos en los que existe presunción de irregularidades y delitos de corrupción en su gestión como primera autoridad del departamento, procesos referidos a vehículos de lujo, carretera Sacambaya, puente Sacambaya, Sillar alternativo, Cetefor, la presa Kecoma, caso Lacma, Microriego Berenguela, venta de bienes de la prefectura, caso IDH y obras.