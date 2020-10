Murillo: Voy a descansar un largo tiempo, no sé si seguiré en la política





28/10/2020 - 09:05:05

Erbol.- A poco de dejar el cargo, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció este martes que descansará un largo tiempo y que no sabe si seguirá en la política de cara a su futuro. “Yo en una semana más salgo de circulación y no soy candidato, no voy a estar en la política, voy a descansar un largo tiempo, no sé si seguiré en la política o me dedicaré a lo que tanto he abandonado en estos 15 años: la familia”, expresó Murillo en un acto en la Anapol, donde dijo a los policías que sería seguramente la última vez que hablaría en un acto oficial. Aseveró que su mayor orgullo es haber trabajado con los policías y aportar su granito de arena a la institución. Aseveró que este último año compensó los 15 años de sacrificio en la lucha desde la oposición. Sin embargo, recordó que en 2019 perdió todo el trabajo de 20 años con la destrucción de su hotel en el Chapare, durante el conflicto de noviembre de 2019. “Perdí mi esperanza de vida, mi jubilación”, lamentó. Señaló que en noviembre de 2019 ganó la democracia, pero lamentó que nadie hable de los policías caídos en ese conflicto, Murillo manifestó que ahora hay miles decepcionados con el resultado electoral, pero son demócratas y se quedan en casa. Dijo que a él no le gustaron los resultados, no obstante, sólo le queda hacerlos respetar. “El pueblo ha hablado y cuando el pueblo habla en las urnas todos debemos acatar”, agregó. Anticipó que de haber acoso a los policías en el nuevo Gobierno, los candidatos deben hacerse responsables de defenderos. Reconoció que los “masistas radicales” lo quieren meter a la cárcel por los hechos de Senkata y Sacaba, sin embargo, apuntó que se debería buscar a los asesinos entre los sindicatos y extranjeros. “Ojalá encuentren a los que asesinaron a la gente en Senkata y en Sacaba, pero ojalá los busquen dentro de sus sindicatos. Ojalá encuentren a los venezolanos y cubanos que dispararon ahí adentro, porque los muertos fueron con bala .22, con escopeta y con dinamita, no hay arma reglamentaria”, agregó.