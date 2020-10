Confirma la Canciller: Gobierno invitará a Evo Morales a la transmisión de mando





28/10/2020 - 08:59:58

La Paz, (ABI).- La canciller Karen Longaric informó que el expresidente Evo Morales, actualmente refugiado en Argentina, será invitado formalmente para el acto de juramentación del presidente electo, Luis Arce, previsto para el próximo 8 de noviembre. "Claro que sí, se va a invitar a los expresidentes, se va a invitar al presidente Evo Morales, ya una delegación visitó (ayer) la Cancillería y adelantó un listado (...) y obviamente que se cursarán esas invitaciones", dijo la jefa de la dipomacia. La administración saliente, a través del Decreto 4381 del 26 de octubre, destinó un presupuesto de hasta 2,5 millones de bolivianos para gastos inherentes a los actos vinculados con la transmisión de mando presidencial. Asimismo, el gobierno creó una comisión de transmisión de mando para la organización de los actos protocolares y la coordinación estará a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. "Empezamos a trabajar en la elaboración de invitaciones, ayer ya salió un grupo a los países latinoamericanos y del Caribe. También se están preparando invitaciones a países europeos y asiáticos, en fin, estamos cumpliendo con todo lo que nos corresponde hacer, como se lo hizo en cualquier otra transmisión de mando", agregó Longaric, en entrevista con la Red Uno. Precisó que las invitaciones se mandan a todos los países con los cuales Bolivia tiene relaciones, pero eso no significa que estén excluidos aquellos Estados que no tienen representación diplomática en La Paz. Es decir, "se invita aproximadamente a 140 países o a los dignatarios de esos países. (Además), la Cancillería, la Dirección Ceremonial del Estado, también está coordinando el trabajo con una comisión que ha delegado el gobierno electo para que se incluyan a invitados especiales que el gobierno electo considera conveniente", señaló. Sin embargo, la Canciller prevé que a esta transmisión de mando "seguramente no van a venir muchas delegaciones o presidentes" y optarán por participar por medios electrónicos porque estamos todavía en plena pandemia por el coronavirus COVID-19.