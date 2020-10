El MAS elimina los dos tercios en el Senado; Diputados sigue la línea





27/10/2020 - 22:24:19

La Paz.- El Moviento Al Socialismo (MAS), eliminó la noche de este martes la votación por 2/3 para 11 decisiones, las cuales se aprobarán en adelante por simple mayoría. En Diputados siguen la línea que se definirá este miércoles En su última sesión de la actual legislatura, el Senado, decidió modificar su Reglamento eliminando el requisito de dos tercios en 11 decisiones, incluyendo la ratificación de ascensos militares y policiales, informó la Red Erbol. La decisión fue asumida pese a la protesta de senadores de otros partidos que denunciaron que el MAS busca gobernar cambiando la reglas en el Legislativo. Es así que el Senado aprobó la Resolución Camaral con la cual “se modifican los artículos 12, 53, 81, 94, 107, 109, 111, 167, 168 y 169 y disposición final Segunda del Reglamento General de la Cámara de Senadores, debiendo reemplazarse dos tercios por mayoría absoluta”, dice la Resolución aprobada. La modificación se realizó antes de que el MAS pierda los dos tercios, puesto que con los nuevos senadores elegidos el 18 de octubre, se avecina una configuración en la cual el partido azul sólo tiene la mayoría en la Cámara, dice Erbol. Los cambios En el Senado los cambios abarcan a los artículos 12, 53, 81, 94, 107, 109, 111, 167, 168, 169 y Disposición Final Segunda. El artículo 12 hacer referencia a la impugnación de senadores electos y en el reglamento actual se pedía dos tercios de voto para que ese caso pase al TSE, con la modificación solo será por mayoría absoluta, informa El Deber. El artículo 53 creaba comisiones especiales por dos tercios de los votos de los presentes, ahora se hará por mayoría simple. El artículo 81 señalaba la modificación del orden del día por dos tercios, ahora será por simple mayoría. El artículo 94 regulaba las sesiones y su extensión, también se requería dos tercios y pasó a depender de la mayoría. El artículo 107 habla de la dispensación de trámite para los temas urgentes; ya no se requerirá los dos tercios, sino solo mayoría. El artículo 109 establece el tiempo de discusión de los proyectos de Ley, hasta ahora se necesitaba de dos tercios para la suficiente discusión y pasar a votar por el documento. Con el cambio la mayoría decidirá si hay suficiente debate. En el artículo 111 reitera el orden del día y será por mayoría simple. El 167 se refiere a los honores públicos, que son las condecoraciones a personalidades y diplomáticos, ya no será por dos tercios, solo mayoría. Lo mismo sucederá con la designación de los embajadores, hasta ahora el MAS no tenía problemas con los dos tercios para nombrar a los embajadores, el artículo 169 requería ese requisito; ahora con mayoría simple podrán designar a los diplomáticos del Gobierno. Finalmente, en la disposición final segunda, se pedía que los cambios en el reglamento de debates del Senado, debía ser por dos tercios, ahora podrán modificar el documento solo con la mayoría de los votos. Las opiniones Desde el Gobierno, el viceministro Wilson Santamaría consideró la accción del MAS como "atropelladora", puesto que la modificación no fue consensuada. Señaló que el MAS quiere ejercer "dos tercios de facto" e instó a los próximos legisladores a que acudan a la justicia. De parte del MAS, el senador Milton Barón justificó la modificación bajo el argumento de que sólo afecta a artículos de “mero trámite” y que se mantienen los dos tercios en materias prevista por la Constitución, como elección de vocales electorales, Defensor del Pueblo y otros. Asimismo, dijo que se mantiene el cuadro de votación para la aprobación de leyes. También de parte del MAS, el senador Omar Aguilar manifestó que se tomó esa decisión para darle gobernabilidad al próximo gobierno y que no esté sujeto al “chantaje” de parlamentarios, evitándose así que corran “maletines negros”. De parte de UD, varios senadores abandonaron la sesión expresando su indignación por la actuación del MAS. Advirtieron al Movimiento al Socialismo que de seguir con esa actitud provocará la reacción de la población, puesto que el voto no otorgó los dos tercios a ese partido. El expresidente Carlos Mesa, dijo que "en una maniobra inaceptable e ilegítima, el MAS cambia el reglamento de Senadores y Diputados eliminando el requisito de dos tercios para aprobación de decisiones fundamentales en la ALP. Continúa el autoritarismo, el abuso y el sometimiento de la Asamblea Legislativa. Lo mismo se alerta en Diputados En el caso de las modificaciones al reglamento de debates de la Cámara de Diputados, los cambios son en similares a los del Senado. Pero aquí existe un hecho que resalta, este reglamento es el que rige las sesiones de la Asamblea, por tanto, se estaría cambiando el reglamento de todo el parlamento. Este miércoles sesiona Diputados para cambiar los artículos, 19, 30, 48, 76, 91, 103, 104, 134, 146 y 174 denunció la diputada Shirley Franco.