Evo Morales volverá después del acto de posesión de nuevas autoridades: Andrónico





27/10/2020 - 15:46:31

La Paz, (ABI).- El senador electo del Movimiento Al Socialismo (MAS), Andrónico Rodríguez, afirmó este martes que el expresidente Evo Morales retornará a Bolivia después del acto de posesión de las nuevas autoridades nacionales, que fueron elegidas el 18 de octubre. "Estará de vuelta después de la posesión, cuando todo se normalice en nuestro país, por lo menos eso está previsto, se posesiona el Ejecutivo, el Legislativo y con calma se verá el retorno de nuestro hermano Evo Morales", dijo Rodríguez. Agregó que al llegar al país deberá solucionar sus temas legales de manera particular porque "es un asunto muy personal" los procesos penales que enfrenta. Morales fue denunciado por dos casos de presunto estupro, otro por el denominado "fraude electoral II" y también por el caso audio, en el que se le acusa por sedición y terrorismo. Aunque, en este último proceso, el juez Primero de Instrucción en lo Penal de La Paz, Román Castro, dejó sin efecto la orden de aprehensión que se tenía en su contra. Esa decisión fue tomada porque "no tiene ningún asidero legal, (por ejemplo) yo tengo más de 9 o 10 procesos, todos por sedición y terrorismo, (pero) no hay ninguna prueba contundente, todos son procesos políticos", añadió Rodríguez. El 10 de noviembre de 2019, Morales renunció a la presidencia en medio de una ola de protestas sociales, después de haber convocado a nuevas elecciones tras un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), que estableció "irregularidades" en los comicios del 20 de octubre de ese mismo año. Al día siguiente se trasladó México en condición de asilado y luego se fue a Argentina, donde actualmente reside. Ahora, algunos dirigentes del MAS incluso hablan de la posibilidad de que retorne el mismo 11 de noviembre, es decir, exactamente a un año de su salida del país.