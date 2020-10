Leonardo Loza: No va a haber venganza contra nadie ni persecuciones





27/10/2020 - 12:50:25

La Paz.- El ahora senador electo, Leonardo Loza, aseguró este martes que en el nuevo gobierno no habrá venganza contra nadie ni persecuciones, como se ha publicado en las redes sociales. Loza calificó como falsas las listas de periodistas contra los cuales se llama al nuevo Gobierno del MAS a tomar venganza. “No va a haber venganza contra nadie, peor todavía no va a haber venganza contra medios de comunicación, ¿por qué tendría que haber venganza hacia los medios de comunicación? No va a ser un gobierno de persecución, vamos a ser un gobierno de paz, va a ser un gobierno de conciliación. Vamos hacer un gobierno de trabajo”, afirmó Loza a Erbol. Sostuvo que no se copiará la persecución ejercida por la derecha, sino el MAS entrará con la frente en alto y paso de parada para trabajar por el pueblo y construir un país de conciliación. “No estamos entrando a perseguir a nadie, no estamos entrando a generar convulsión social, estamos entrando a la Asamblea Nacional para construir un país íntegro, una Bolivia de paz, una Bolivia de conciliación, una Bolivia de tranquilidad, una Bolivia donde todos estemos conformes con nuestra nación y con nuestro gobierno”, aseguró.