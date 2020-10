Netflix anuncia para el 23 de diciembre Cielo de medianoche, dirigida y protagonizada por George Clooney





27/10/2020 - 10:11:51

Xataka.- Netflix mantiene su apuesta por el contenido original cueste lo que le cueste y lo último es una producción cuyo timón lleva George Clooney. De ambiente apocalíptico y aire misterioso, se trata de 'Cielo de medianoche', uno de los próximos estrenos del servicio de streaming. Una película basada en el libro de igual título de la escritora Lily Brooks-Dalton y que forma parte de la remesa de estrenos en fechas navideñas de Netflix. En el vídeo de algo más de un minuto ya vemos a algunos de los miembros del reparto, además de ese gélido ambiente en el que se basa la obra. Un científico que no está tan solo como cree y una misión vital George Clooney, director y protagonista, encarna a Augustine. Un científico que ha acabado solo en una base del Ártico y casi en el planeta, al menos hasta que aparece Iris, una niña que parece ajena a una situación de riesgo del planeta Tierra. Ambos se encuentran en un planeta amenazado por una misteriosa catástrofe cuya única esperanza es Éter, una nave que desde hace años intenta contactar con la Tierra sin recibir respuesta. Y precisamente esa nave se convierte en la misión principal de Augustine, quien deberá impedir que Sully (Felicity Jones, que nos puede sonar por 'Rogue One: a Star Wars Story o 'La Teoría del Todo') y sus compañeros astronautas regresen a una Tierra. Como se ve en el video y en las primeras imágenes, se trata de una aventura en gran parte espacial en la que vemos caras conocidas como las citadas, completándose el reparto con David Oyelowo (que salió ya en 'The Good Wife' entre muchas otras producciones), Tiffany Boone (la vimos no hace mucho en 'Little Fires Everywhere'), Demián Bichir (nominado al Óscar a Mejor actor por su interpretación en 'A better life'), Kyle Chandler (cómo no acordarse de él en 'Friday Night Lights' y Caoilinn Springall, la niña que interpreta a Iris. El guión corre a cargo de Mark L. Smith y Clooney, además de aparecer y dirigir, también produce. A priori la película parece guardar fidelidad a la premisa de la novela, aunque habrá que esperar para saber si es así ya que el estreno tardará un poco. Podremos verla en Netflix a partir del 23 de diciembre, así que somos fans de la ciencia-ficción y en especial de los planteamientos post-apocalípticos ya tenemos algo más que añadir a la lista.