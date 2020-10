Las personas con covid-19 asintomáticas pierden los anticuerpos mucho antes que el resto de infectados





27/10/2020 - 09:39:45

RT.- Las personas con covid-19 asintomáticas tienen más probabilidades de perder rápidamente los anticuerpos que aquellas que han tenido síntomas de esa enfermedad, según un estudio de la universidad Imperial College London (Reino Unido), publicado este martes. Entre el 20 de junio y el 28 de septiembre, los autores de esa investigación realizaron un seguimiento a más de 365.000 personas en Inglaterra, quienes se realizaron pruebas de anticuerpos contra el covid-19. Durante ese período, el número de personas que habían dado positivo a los anticuerpos disminuyó en un 26,5 %. La disminución de anticuerpos fue mayor en las personas asintomáticas, cayendo casi dos tercios (64,0 %), mientras que la reducción en los pacientes que presentaron síntomas fue del 22,3 %. Estos hallazgos sugieren que puede haber un descenso en el nivel de inmunidad en los meses posteriores a la infección, señala el estudio.



El grupo de edad más propenso "Con el tiempo hay una reducción en la proporción de personas que dan positivo en anticuerpos. La prueba positiva de anticuerpos no significa que el paciente sea inmune al covid-19. No está claro qué nivel de inmunidad proporcionan los anticuerpos o cuánto tiempo dura esta inmunidad", manifestó el profesor Paul Elliott, uno de los autores de la investigación. La disminución de anticuerpos se encontró en personas de todas las edades, pero la menor caída se observó en el grupo de 18 a 24 años, mientras que el mayor descenso se encontró en el grupo de mayor edad, de 75 años o más. "La proporción de personas con anticuerpos detectables está disminuyendo con el tiempo. Todavía no sabemos si esto dejará a esas personas en riesgo de una reinfección con el virus que causa el covid-19, pero es esencial que todos sigan los protocolos" sanitarios establecidos para reducir el riesgo de contagio, señaló, por su parte, la profesora Helen Ward, coautora del estudio.