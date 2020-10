Director de la OMS advierte contra politización de la pandemia de coronavirus





27/10/2020 - 08:53:05

VOA.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió nuevamente a las naciones contra “la politización” de la pandemia de la Covid-19, diciendo que ha llevado a la confusión, al irrespeto de la ciencia, y ha empeorado la pandemia. En la conferencia de prensa usual de la agencia, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo la semana pasada que vio el más alto número de casos reportados desde que empezó la pandemia. Muchas naciones del hemisferio norte están viendo repuntes en las hospitalizaciones, con las unidades de cuidados intensivos llenándose en Europa y Norteamérica. Tedros dijo en días recientes, que varios líderes alrededor del mundo evaluaron críticamente sus situaciones y tomaron acciones, como implementar nuevos confinamientos, trabajando y estudiando desde la casa y otras restricciones para intentar limitar el avance del virus.

FILE - Dr. Hans Kluge, the World Health Organization's regional director for Europe. Afirmó que la OMS entiende cómo estas restricciones conducen a una “fatiga de la pandemia”, y el muy real costo mental y físico que esto tiene en las personas. Pero afirmó que los gobiernos y ciudadanos no pueden darse por vencidos, señalando que no hay “soluciones mágicas” al brote, más que trabajo duro de los líderes y de las sociedades, en todos sus niveles. “La ciencia continúa diciéndonos la verdad sobre el virus. Cómo contenerlo, eliminarlo y evitar que regrese y cómo salvar vidas entre aquellos a los que alcanza”, dijo el jefe de la OMS. Tedros dijo que los países que han seguido a la ciencia han controlado el virus y minimizado las muertes. Pero, agregó, “donde ha habido división política a nivel nacional, donde ha habido un evidente irrespeto por la ciencia y los profesionales de la salud, la confusión ha avanzado y los casos y las muertes han aumentado”. El director general de la OMS afirmó que “lo que salvará vidas es la ciencia, soluciones y solidaridad”.