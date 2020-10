Ante listas del odio, periodistas piden garantías al nuevo gobierno





27/10/2020 - 08:13:02

Página Siete.- Varios periodistas denunciaron ayer que las “listas del odio” que circulan en redes sociales y en las que se leen nombres de periodistas, autoridades y analistas son parte de “una estrategia” para infundir “miedo”, por lo que exigieron garantías al nuevo gobierno de Luis Arce para el trabajo de la prensa. “Esta es una estrategia del miedo que promueven sectores del MAS (Movimiento Al Socialismo)”, afirmó ayer el periodista Raúl Peñaranda, incluido en esa lista. “Muchos activistas de ese partido y conocidos trolls (con identidad desconocida) que defienden a Evo Morales han empezado con una serie de amenazas contra periodistas, analistas y otros que han mantenido una posición crítica contra el MAS. Pero ello no es nada nuevo. Así fue durante muchos años del gobierno anterior”. Las dos listas, cada una con 22 nombres, entre mujeres y varones, llevan rótulos: “Periodistas, activistas y autoridades que trabajaron para Jeanine Añez y recibieron dinero que se robaron para defender el régimen”. Y: “Nunca olvides quiénes se burlaron de nuestros hermanos muertos en Senkata y Sacaba”. “Es la lista del odio contra la libertad, la igualdad y la democracia”, denunció el periodista Andrés Gómez, también nombrado en una lista. “Me recuerda a un episodio que sucedió hace 80 años, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Adolf Hitler, el ‘Führer’, mandó a elaborar una ‘lista del odio nazi’, antes de ordenar la invasión a Gran Bretaña, para aniquilar a las personas que defendían la libertad y la democracia”. Esas listas, según Gómez, “contradicen las promesas de (presidente electo, Luis) Arce y (David) Choquehuanca de gobernar con amor y respetar las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos. Es una práctica totalitaria”. Arce dijo la noche del domingo 18-O: “Reconduciremos el proceso de cambio sin odio, aprendiendo y superando nuestros errores como el MAS”. El ilustrador y caricaturista de Página Siete, Abel Bellido (Abecor), también afectado, dijo que “están queriendo infundir miedo, es una especie de vendetta, de desprestigiar a las personas que están en favor de la libertad de expresión”. “Molesta y preocupa” la publicación de quienes “creen tenerlo todo” y “quieren acallar la libertad de expresión”. El presidente de la Asociación de Nacional de Periodistas de Bolivia, Pedro Glasinovic, denunció que “en los 14 años del gobierno del MAS el periodista siempre ha estado amenazado” y pidió al gobierno de Arce “otorgar libertades para el ejercicio del periodismo y no utilizar el Código Penal para enjuiciar a periodistas”. Recordó que el gobierno de Morales creó varios “cercos jurídicos” contra la libertad de expresión. Dijo que es el caso de la Ley Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación que en su artículo 16 vulnera la libertad de expresión. El presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez, demandó del nuevo gobierno respeto a los “principios democráticos, al Estado de Derecho, a la libertad de expresión”. Recordó que en el gobierno de Morales el periodista Guíder Arancibia fue amenazado por el exministro Carlos Romero, pese a la vigencia de la Ley de Imprenta. Méndez sugirió al nuevo gobierno aplicar “frenos y contrapesos” porque los periodistas y “el pueblo no están para ser maltratados”. La presidenta de la Asociación de Periodistas de Cochabamba, Elizabeth Arrázola, protestó contra la lista porque es “una revancha contra los que piensan distinto. Eso no es democracia. Eso no es tolerancia. Eso es discriminación”. Recordó que en los 14 años de Evo Morales “se ha perseguido con saña”. Distribución de la publicidad estatal El periodista Andrés Gómez propuso ayer que el nuevo gobierno de Luis Arce, si pretende diferenciarse de la gestión de Evo Morales, debe consensuar una ley de distribución de publicidad estatal con periodistas, oposición y oficialismo. “Esa ley evitará que el (nuevo) gobierno se parezca al de Evo Morales, que usó recursos públicos vía propaganda y publicidad para premiar y castigar a periodistas, medios de comunicación y cambiar la orientación editorial de medios y avasallar la independencia de los periodistas”, sostuvo. Explicó que la futura ley debe “prohibir el culto a la personalidad”, como ocurrió en las tres gestiones de Morales, y precisó que el gobierno puede publicitar información de campañas de vacunación o información que sirvan a la sociedad, pero no propaganda política. Gómez sugirió que los medios estatales deben ser institucionalizados para que sus directores no sean afines a gobiernos de turnos, además de la creación de consejos editoriales de estos medios.