Desconfianza en Venezuela ante supuesto medicamento contra Covid-19 anunciado por Maduro





27/10/2020 - 07:54:50

VOA.- Especialistas venezolanos están mostrando reacciones de alarma al reciente anuncio del presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, quien aseguró que el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) halló un medicamento que “anula al 100% el coronavirus” y que el próximo paso sería “construir la ruta” para ratificar los resultados a través de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Consultado por la Voz de América, Huníades Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría (SVPP), dijo que se trata de un anuncio “contraproducente” para la población, debido a que, al crear una “falsa sensación de seguridad”, los ciudadanos relajan las medidas de prevención del Covid-19. “Eso es peligroso, además nadie conoce la composición del famoso medicamento “100% efectivo”, ojalá fuera verdad, pero cuando tú anuncias algo y no das las especificaciones técnicas, no dices de qué está compuesto, por su puesto creas mucha suspicacia en el gremio médico”, expresó. Urbina detalló que cuando se llevan a cabo procesos de experimentación, a nivel internacional existen pasos que deben cumplirse a cabalidad, entre ellos la fase de experimentación en animales y posteriormente en humanos adultos. “La bioética internacional marca la pauta que usted cuando está experimentando un nuevo medicamento tiene que ir publicando a nivel internacional los resultados de la fase 1, de la fase 2, de la fase 3. No es por menospreciar a los venezolanos, sino que no hay nada conocido, ¿quién va a reconocer ese medicamento? Venezuela, igual que la supuesta vacuna rusa, eso es lo que crea suspicacia en el gremio médico no solamente venezolano sino a nivel mundial”, explicó Urbina. El médico subrayó que no se puede anunciar que hay un medicamento 100% efectivo y “nadie sabe cómo se administra, ni cuáles son los efectos primarios o secundarios”. Urbina adelantó que la institución que representa y la Academia Nacional de Medicina, enviará una comunicación a la OMS para “hacer la advertencia” y pedir que “tomen cartas en el asunto”. Sobre el desarrollo de drogas para Covid-19, a través de su cuenta en Twitter, el médico infectólogo Julio Castro, admitió que “es posible que algún científico venezolano identifique un medicamento que tenga actividad in vitro” pero a la vez, insistió en que para que sea una realidad se deben cumplir las fases de investigación universal. “Pasar por fases 1,2,3 (tarda meses-años), miles de pacientes tratados, usan un protocolo científico riguroso, análisis de expertos independientes, publicación científica de resultados, normas éticas”, apuntó. El experto recalcó que “ninguna autoridad científica, política, religiosa, regulatoria puede (debe) violar esos preceptos” porque violentarlo es “llevarnos al siglo XVII” y agregó que los científicos venezolanos “ganan 6-8 dólares por mes”. “La distancia de una droga IN VITRO a una IN VIVO es como suponer que vas a ganar la serie mundial cuando cerraste el primer inning del primer juego con una carrera a favor. La ciencia debe prevalecer; en todas partes del mundo”, escribió Castro.

El anuncio de Maduro Maduro dijo el domingo que la molécula DR10, “que fue aplicada para Hepatitis C, virus del papiloma humano, para el ébola y otras enfermedades, ha sido probada para COVID-19” y que todas las investigaciones se hicieron en el IVIC. “Dicho estudio duró seis meses dando como resultado la aniquilación al 100% del virus Covid-19 sin ningún tipo de toxicidad que afecte las moléculas sanas para generar efectos colaterales negativos. Quiero decir que Venezuela ha conseguido una medicina que anula al 100% el coronavirus”, aseguró durante una transmisión del canal del Estado. De acuerdo a Maduro, una vez ratificados los resultados, procederán a “preparar la producción masiva” de la molécula y “aportarla a escala mundial como una cura contra el coronavirus”.