Fiscalía todavía no emite resoluciones en el caso fraude electoral





26/10/2020 - 18:42:13

Sucre, (ABI).- La Fiscalía Departamental de Chuquisaca todavía no emitió las resoluciones anunciadas para la semana pasada, sobre el caso "fraude electoral", en las que se debió establecer las acusaciones formales a los supuestos implicados.



"La comisión encargada se pronunciará en su momento", respondió a la ABI, escuetamente, el fiscal departamental, Mauricio Nava Morales.



El fiscal, el día de las elecciones (18 de octubre), anunció para esos días un pronunciamiento respecto a la emisión de las resoluciones, ya que solo faltaban unas pericias grafológicas de actas electorales que fueron supuestamente manipuladas.



Por su parte, el coordinador de la comisión de fiscales asignado al caso, Daniel Fernández, dijo, antes de las elecciones, que "en días" se resolvería la situación de los supuestos implicados.



Lo que se sabe hasta la fecha de los avances del supuesto "fraude electoral" de 2019, en el caso abierto en Chuquisaca, es que hay ocho imputados: los cinco vocales del exTribunal Departamental, además del señor Jaime Padilla, el senador Milton Barón y el exsecretario de la Alcaldía de Sucre, José Lambertín.



De esos ocho, uno ya tendría imputación, aunque aún no se aclaró cuál de ellos



Asimismo, se conoce que el Ministerio Público allanó la Fábrica de Vidrios de Zudáñez, donde los vocales habrían sido conducidos, prácticamente obligados por Barón y Lambertín, para terminar el conteo de actas, según declararon los mismos vocales tal cual consta en el cuaderno de investigación del caso.



A propósito, el constitucionalista Marco Baldivieso, declaró a la red ATB, este lunes, que es muy preocupante que se tengan muchos implicados en el caso "fraude electoral", pero que la Fiscalía no muestre los resultados de sus investigaciones, a más de un año de haberse iniciado el proceso.



Mencionó que es muy mala señal que el exministro de Evo Morales, Héctor Arce Zaconeta, acusado del supuesto "fraude electoral", pueda cambiar su situación jurídica al primer atisbo de un cambio de posición política o un cambio de Gobierno.