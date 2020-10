Orgullosas las nuevas mamás lucen sus cuerpos postparto reales en Instagram





26/10/2020 - 16:05:26

Telecinco.- No se puede negar que los cuerpos de las mujeres experimentan un gran cambio cuando tienen un bebé, y no todas se vuelven a enfundar de manera rápida los pantalones que usaban antes del embarazo. A menudo lleva semanas o incluso meses recuperarse físicamente, pero muchas nunca regresan a su forma y tamaño anterior y tienen que abrazar su nuevo cuerpo de mamá.



Demostrando que todos los cuerpos de las mujeres son diferentes, las mamás han compartido sus estrías, cicatrices de cesárea, ropa interior de malla y pezones doloridos en la página de Instagram 'takebackpostpartum'. Cientos de madres están celebrando sus nuevos cuerpos cuando revelaron que finalmente habían reunido el coraje para compartir fotos de sí mismas, mientras critican a estrellas de redes sociales como Gigi Hadid, Chloe Lewis y Vogue Williams por hacerlas sentir inseguras.



Una madre compartió una foto de sí misma en bikini y dijo: "Tomé esta foto porque recuerdo mirarme y sentir alivio. Empecé a pensar en lo lejos que había llegado en mi viaje hacia el amor propio. Y luego comencé a pensar en la realidad de las redes sociales, y la realidad es que la vida no es perfecta. Y todos somos culpables de publicar nuestras fotos más 'halagadoras'". "Este cuerpo no es un antes, ni un después, ni un trabajo en progreso. He pasado demasiado tiempo odiándome a mí mismo, siendo mi peor enemigo. Es hora de terminar esta batalla entre mi cuerpo y mi mente. Es hora de ser yo", añadió. Otra madre también criticó la cultura del 'rebote' a la que se enfrentan las nuevas mamás y escribió: "Haz ejercicio y come sano durante el embarazo, dicen. De esa manera tu cuerpo se recuperará. ¡Sí, claro!. En primer lugar, odio que esto se centre en la forma en que nos vemos. Hacer ejercicio y estar saludable durante el embarazo es importante para la salud de nuestro bebé y la nuestra. No solo por tener cierto cuerpo. En segundo lugar, no es una garantía de que nuestros cuerpos no se verán afectados". Subrayando la importancia de cuidarse a sí misma, señaló: "Me concentré tanto en mi bebé que pensé que era egoísta/innecesario hacer algo por mí". Otra nueva mamá comparte la realidad de su cuerpo después del parto en fotos paso a paso durante un mes.