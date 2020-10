Salud advierte incremento contagios por Covid-19 ante alto número de llamadas pidiendo pruebas rápidas





26/10/2020 - 13:23:08

La Paz, (ABI).- El asesor del Ministerio de Salud, René Sahonero, advirtió este lunes sobre un incremento contagios por COVID-19, por lo que exhortó a la población a mantenerse alerta y seguir con las medidas de bioseguridad. "Tenemos reportes que en el call center la gente ha empezado a llamar para solicitar pruebas rápidas, eso nos está dando la idea de que los casos realmente están aumentando, no en una cantidad enorme, pero si existe una preocupación de que está subiendo poco a poco", dijo a Cadena A. Según el reporte del Ministerio de Salud, ayer se registraron 74 casos nuevos, 31 se encuentran en Chuquisaca, 19 en Tarija, 13 en La Paz, cinco en Oruro, tres en Santa Cruz, dos en Potosí y uno en Pando. De acuerdo con datos del Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz, hay 99 personas internadas con síntomas leves y ocho en terapia intermedia, siendo que esas cifras en anteriores semanas eran más bajas. Consideró que la gente debe empezar a tomar previsiones, más aún ante la proximidad de la fiesta de Todos Santos, cuando la gente acude a los cementerios a visitar a sus difuntos, lo que se constituye en un riesgo de contagio de esa enfermedad. Además, el sector del transporte pretende ampliar la capacidad de su servicio, sin considerar que es otro espacio de riesgo alto de infección, por lo que exhortó a la población a mantenerse alerta y seguir con las medidas de bioseguridad. A su juicio, la gente se "relajó" al ver la desescalada de contagios, pero aclaró que el virus aún continúa latente, por lo que se debe mantener el cuidado, la distancia social y la higiene correspondiente. "Las medidas de bioseguridad deben ser parte de nuestra vida, no de un momento, por lo menos hasta que tengamos una solución para el coronavirus", afirmó. Por su parte, el director del Sedes La Paz, Ramiro Narváez, aseguró que no se trata solamente de números y estadísticas, sino de analizarlas, evaluarlas y de cambiar el comportamiento de la gente.