Chile: Ministro de Defensa niega que los que se opusieron a una nueva Constitución tengan que abandonar el Gobierno





26/10/2020 - 13:11:14

Europa Press.- El ministro de Defensa de Chile, Mario Desbordes, ha rechazado este lunes que aquellos miembros del Gabinete que se opongan a la reforma de la Constitución tengan que abandonar el Gobierno debido a su postura. En una entrevista con la emisora Radio Cooperativa, Desbordes ha afirmado que en "la medida que hagan bien su trabajo y representen a diario a la mayoría de la ciudadanía (...) están bien en el cargo". "Yo no creo que sea necesario un cambio de Gabinete", ha dicho un día después de la celebración del plebiscito constitucional en el país. Respecto a la redacción de una nueva Carta Magna, lo que pondría fin a la actual Constitución, vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), el ministro ha señalado que esta debe "representar a todos los chilenos". "No puede ser que alguien desde las alturas del olimpo venga a dictarle a Chile entero lo que es bueno para el resto, porque el resto no tiene la capacidad para pensar, ni para discernir, ese tipo de actitudes terminó hace mucho rato", ha asegurado. Asimismo, manifestado que la elección para la Convención Constitucional será la "gran batalla" del oficialismo, ya que "el resultado del 11 de abril nos va a definir el camino como sector". "Debemos trabajar todos los liderazgos, los que estuvieron por el rechazo y los que estuvimos por el apruebo, debemos trabajar para que nos vaya bien. Retomar esa fortaleza de Chile Vamos, que es la unidad y la diversidad", ha añadido. Así se ha referido a los primeros resultados del plebiscito, en el que la población no ha decidido únicamente apoyar la redacción de una nueva Constitución sino hacerlo mediante una convención constitucional formada exclusivamente por miembros elegidos de forma popular. Por último, Desbordes ha destacado que en el año y medio de Gobierno que le queda al presidente, Sebastián Piñera, es necesario realizar reformas urgentes y reactivar la economía, gravemente dañada por la pandemia de coronavirus y la crisis social.