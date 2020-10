Trump denuncia conspiración de noticias falsas centradas en el coronavirus de cara a las presidenciales en EEUU





26/10/2020 - 13:06:44

Europa Press.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha denunciado este lunes una "conspiración de noticias falsas" por parte de medios detractores que estaría centrada en la COVID-19 con el objetivo de lograr la victoria del candidato demócrata, Joe Biden, en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. "Los medios de comunicación de noticias falsas están todo el rato: COVID, COVID, COVID", ha señalado en su cuenta de Twitter. "¡Perdedores!", ha expresado antes de justificar el alto número de casos en el país con la realización de test en masa. "Hacemos TEST, TEST y más TEST. Es una conspiración de los medios. Mucha gente joven se cura muy rápido. El 99,9 por ciento. La conspiración de los medios es todo el rato muy alta. El 4 de noviembre el asunto cambiará completamente", ha manifestado antes de instar a la población que acuda a votar. En este sentido, ha anunciado que dará "tres grandes mítines" a lo largo del día y ha confirmado que se encuentra de camino al estado de Pensilvania. "Tengo mucho que decir sobre los medios deshonestos y el soporífero Joe. Está teniendo lugar un tremendo encubrimiento en nuestro país", ha dicho. Además, ha criticado la gestión de los demócratas y ha asegurado que "la gente está huyendo" de estados como Nueva York, California e Illinois. "Los impuestos y el crimen han aumentado. Votad a Trump, haré que eso dé un giro de 180 grados, ¡y rápido!", ha insistido. Poco después, el magnate ha difundido un vídeo en el que ha recordado su lema de campaña. "Tenía un gran lema que funcionó porque lo hice funcionar, porque lo seguí: hacer que América sea grande de nuevo. Suena simple, ¿pero no es bonito?", ha aseverado. "Luego nos golpeó la plaga, cerramos, salvamos miles de vidas y ahora nuestra economía se está recuperando más rápido que ninguna otra economía en el mundo. Pero hay otra cosa que hicimos que mucha gente no entiende, que es poner América en primer lugar", ha explicado. Así, ha subrayado que esta es una recomendación que ha hecho a líderes de otros países. "Hay que poner sus países en primer lugar. Cuando escuchan esto no les parece agradable, pero yo se lo digo. (...) Para nosotros es América primero y siempre lo será", ha zanjado. Desde que estalló la emergencia sanitaria, Estados Unidos ha constatado 8,7 millones de contagios y 225.000 muertos. El coronavirus ha dejado en el último día otros 339 fallecidos y casi 60.000 casos en el país norteamericano.