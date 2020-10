Copa: Si la Cancillería no envía invitaciones para transmisión presidencial lo haremos nosotros





26/10/2020 - 11:25:48

La Paz.- La presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Eva Copa, informó este lunes que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a la fecha, no confirmó el envío de invitaciones a mandatarios de países de la región ni a expresidentes de Bolivia, para su asistencia al acto de transmisión de mando presidencial que se realizará el próximo 8 de noviembre.



“Corresponde que Cancillería haga las invitaciones a los mandatarios de la región y a los exmandatarios del país, reitero que no nos ha llegado ninguna nota, no nos responden. Vamos a esperar hasta mediodía (de hoy lunes 26 de octubre), para que hagan esto; los tiempos son muy cortos”, expresó Copa en una entrevista con el canal Unitel. Según el calendario electoral, este jueves 29 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral entregará credenciales a los nuevos senadores y diputados electos y el miércoles 30 se realizará la entrega de credenciales al binomio presidencial electo, Luis Arce y David Choquehuanca. La titular del Órgano Legislativo aclaró que se debería invitar a todos los expresidentes del país, entre ellos: Carlos Mesa, Jorge Quiroga y Evo Morales, y que es decisión de cada exautoridad asistir o no al acto de investidura.



“Como expresidentes todos deberán estar invitados y serán ellos quienes deberán confirmar su asistencia, lamentablemente la Cancillería ha obviado este tema, hasta el día de hoy no nos ha hecho llegar las notas, no sabemos quiénes han confirmado y quiénes no (…). Hasta mediodía esperaremos que Cancillería nos mande la lista de a quiénes han invitado y si no lo hacen lo voy a hacer yo”, indicó Copa.



A trece días para el acto de trasmisión de mando presidencial, la Presidenta del Legislativo precisó que se deben tomar previsiones, siguiendo las medidas de bioseguridad, estableciendo los espacios con distanciamiento social, según corresponde.



Finalmente, Copa detalló que se cursará invitaciones a representantes del Pacto de Unidad y otras organizaciones destacadas. Luego del acto protocolar de traspaso de mando presidencial, se realizará un desfile en plaza Murillo, donde participarán las organizaciones sociales y los nuevos mandatarios del país.



Por tradición protocolar, se deberá cursar invitaciones a mandatarios de la región, representantes de organismos internacionales, personalidades como invitados especiales, expresidentes de Bolivia y representantes de organizaciones sociales.