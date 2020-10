Reaparece el entorno de Evo después de meses de silencio





26/10/2020 - 09:16:02

Página Siete.- Después que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió el resultado de la elección del 18 de octubre y declaró a Luis Arce como presidente electo de Bolivia, figuras del entorno del expresidente Evo Morales reaparecen después de varios meses de silencio en redes sociales, columnas de opinión o declaraciones de prensa. Los otrora hombres fuertes del exmandatario permanecieron callados al menos en las redes sociales. Manuel Canelas reapareció mediante un artículo de opinión y un tuit después de un año de inactividad en su cuenta. Tras los conflictos de noviembre se fue a España Otro de los actores es el exministro de Justicia Héctor Arce Zaconeta, quien logró el fin de semana que la justicia determine anular una orden de aprehensión emitida en mayo por el caso fraude electoral. Ahora analiza cuándo abandonará la residencia de la Embajada de México. El otrora hombre fuerte del exmandatario enfrenta dos procesos en su contra, uno por el fraude electoral y otro por uso indebido de bienes del Estado en relación a la modificación de actas de votación de las elecciones anuladas de octubre de 2019. Otro personaje del entorno cercano de Morales es el exvicepresidente Álvaro García, quien desde su renuncia en noviembre de 2019 tuvo escasas e intermitentes apariciones en público. En los últimos días, desde Argentina, afirmó que quiere volver a Bolivia pero cuando se den las condiciones. “Sí, tenemos que volver a Bolivia. Hay que esperar a que se den condiciones mínimas de Estado de Derecho para poder regresar como ciudadano de a pie y defenderme como ciudadano de a pie”, declaró a la revista Crisis. Otro de los actores del entorno cercano a Evo Morales es su exministro de Gobierno Sacha Llorenti, quien desde noviembre de 2019 se encuentra refugiado en Argentina. Llorenti es muy activo en las redes y una de sus últimas intervenciones fue dirigida al expresidente Jorge Tuto Quiroga: “La estridencia de Jorge Quiroga es inversamente proporcional a su apoyo electoral. Tuvo que declinar su candidatura por presiones externas. Nostálgico de Banzer, sigue bravucón en Bolivia y sumiso en el Norte”, escribió. En tanto, las organizaciones campesinas del MAS entre los interculturales, Bartolinas y campesinos rechazan la presencia de las exautoridades en la conformación del nuevo gabinete que acompañará al presidente electo, Luis Arce. “Nosotros ya no queremos gente que ha maleado el instrumento político, queremos hombres dignos, hermanas dignas representantes en la estructura administrativa, organizacional y política. Nuestro hermano Lucho constantemente en la campaña ha aclarado que no volverán los exministros. Ninguno”, dijo días atrás la ejecutiva de la Confederación Sindical de Mujeres de Comunidades Interculturales de Bolivia, Angélica Ponce. No obstante, las figuras de Evo Morales están de regreso.