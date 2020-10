Asamblea define este lunes juicio de responsabilidades contra la presidenta Áñez y algunos ministros





26/10/2020 - 09:02:21

Los Tiempos.- A tres días de la clausura de las actividades del Órgano Legislativo, este lunes la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sesionará para definir la apertura de un posible juicio de responsabilidades contra la presidenta Jeanine Áñez y otros, por las muertes en Senkata y Sacaba, además de un juicio penal contra cuatro autoridades por la compra de armamento no letal. Durante el fin de semana, la Comisión Especial Mixta del Legislativo que investiga las muertes en Senkata y Sacaba y su equipo técnico trabajaron en el informe final para su aprobación por este cuerpo colegiado y ser puesto a consideración del pleno de la ALP. Según información recogida, la mayoría de los asambleístas, que responden al Movimiento Al Socialismo (MAS), se inclina por aprobar el informe en el que se requerirá iniciar un juicio de responsabilidades contra la presidenta Áñez y autoridades del gobierno transitorio. El diputado Amílcar Barral, de Unidad Demócrata (UD) e integrante de la comisión, dijo que el informe final será considerado la mañana de hoy desde las 8:00, y se tratará toda la documentación y ver su aprobación. “Si en términos de política ése es el objetivo (inicio de juicio de responsabilidades), porque en realidad este caso ha sido muy complicado, varios de los ministros no han respondido a las convocatorias que se han hecho, tanto de este gobierno como del anterior, entonces, todo eso se va a evaluar y en la mañana vamos a ver si se presenta el informe”, dijo. Sobre la convocatoria a sesión de ALP de este lunes, en que sólo se contempla el informe sobre la compra se armas no letales y no las muertes de Senkata y Sacaba, explicó que el MAS, con sus dos tercios, modificará el orden del día. “Mañana (hoy lunes) se va a considerar este tema, porque la sesión de Asamblea es a las 14:00 y por eso la sesión de Comisión es la 8:00. Se puede modificar, tienen dos tercios, más si se quiere sacar los resultados que desean (juicio de responsabilidades) me imagino que van a modificar . Aparte, nuestro plazo es hasta el 26 (hoy), entonces sí o sí se tiene que presentar”, dijo. Acotó que “hay ese objetivo, pero que ojalá se maneje de manera transparente, si hay (aprobación de juicio) nosotros no vamos a ser partícipes del informe porque tenemos varias observaciones” y que en todo caso presentarían un informe por minoría. Juicios penales Por otra parte, la sesión convocada para este lunes considerará el informe sobre la compra con supuesto sobreprecio de material no letal para la Policía Boliviana, plantea “el inicio de un proceso penal contra cuatro ministros de Estado y el presidente de la Aduana, Waldo Ramos, por no brindar información sobre el caso”. En su momento, la presidenta de esa instancia fiscalizadora, senadora Plácida Espinoza (MAS), explicó que “no hubo cooperación del Ministerio de Gobierno ni de Defensa, así como de la Aduana Nacional, instituciones que directamente presentaron excusas para no participar”. Según datos, las autoridades que no presentaron declaraciones son los ministros de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Fernando López; de la Presidencia, Yerko Núñez, y el exministro de Economía Oscar Ortiz; además del presidente de la Aduana Nacional. Familiares piden juicio a Áñez El 21 de octubre, familiares de las víctimas de Senkata y Sacaba llegaron hasta Sucre para solicitar al Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, entregue un informe a la Asamblea Legislativa para dar inicio al juicio de responsabilidades contra la presidenta Jeanine Áñez por delitos de lesa humanidad. El activista de Derechos Humanos de El Alto David Inca dijo que Lanchipa debe promover el proceso. “El 26 de octubre saldrá el informe final de la comisión mixta de Diputados y Senadores, y ese informe será remitido a la Fiscalía, y el señor fiscal, de acuerdo a los plazos procedimentales, tiene que solicitar a la Asamblea Legislativa el juicio de responsabilidades”, afirmó. Defensa niega sobreprecios En junio pasado, el ministro de Defensa, Fernando López, desmintió, con documentación en mano, la supuesta compra de granadas de gas lacrimógeno con sobreprecio y rechazó la información “malintencionada” que generó un medio de televisión. “El canal basa una denuncia en un documento con datos de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela, en que la granada de gas vale $us 14 (alrededor de Bs 100) y acusa que aquí las compramos a mayor precio. Sin embargo, este documento es de 2017 y los conflictos en Bolivia fueron en 2019”, dijo la autoridad en conferencia de prensa. Comisión recibió más de 10 mil documentos El presidente de la Comisión Especial Mixta, el diputado Víctor Borda (MAS), que investiga las muertes en Senkata y Sacaba, informó que esa instancia recolectó información de unos 10 mil documentos, además de la toma de 250 declaraciones a heridos, familiares de fallecidos, testigos, excomandantes de la Policía y del Ejército, entre otros. En su momento, Borda informó que hay documentos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y testimonios que fundamentan el uso de armas reglamentarias en los conflictos de noviembre del pasado año. “Se ha verificado que el calibre de 5,5 milímetros es un armamento moderno que pertenece a las Fuerzas Armadas, es un armamento liviano que no se ha dotado a las tropas sino a oficiales. El calibre de 7,62 milímetros es un arma automática que usan exclusivamente las FFAA y el calibre 22 es armamento que es dotación de la Policía”, dijo. Sostuvo que se ha confirmado que, de 37 víctimas mortales, 27 fallecieron por impacto de bala. “Tenemos que los 10 fallecidos en Senkata son por impacto de arma de fuego; 10 en Sacaba también por arma de fuego; una persona en Betanzos (Potosí) y tres en Ovejuyo (La Paz), por arma de fuego, y tres en Montero (Santa Cruz) también por arma de fuego corta, pistola”, manifestó Borda. El Ministerio Público informó que, en ese periodo, 31 personas perdieron la vida.