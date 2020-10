A días del cambio de mando, masistas y añistas se amenazan con juicios





26/10/2020 - 08:41:28

Página Siete.- Cuando faltan pocos días para el cambio de mando en el país, el MAS y el Gobierno de transición se amenazan y se retan a afrontar los procesos pendientes en contra de ambos bandos. Mientras que el electo Luis Arce afirma que no habrá revanchas y que garantizará el retorno de los bolivianos que salieron del país por los conflictos poselectorales de 2019, el MAS insiste en el arraigo de las actuales autoridades. Éstas aseguran no tener motivos para irse y advierten que las exautoridades del MAS que retornen tendrán que enfrentar a la ley. “Nosotros no venimos con un tono de revanchismo, sino con el ánimo de un reencuentro para darnos la mano. Eso han manifestado nuestros hermanos electos Luis Arce y David Choquehuanca. Hay errores que se han cometido y hemos aprendido”, señaló el vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Henry Cabrera. Pese a ello, dentro del partido azul en el Legislativo hay otras posiciones que insisten en la Ley de Arraigo, promulgada en la ALP. La norma establece la permanencia obligatoria, dentro del territorio nacional, de las autoridades ejecutivas y legislativas de los tres niveles del Estado, una vez que concluyan su mandato y por el lapso de tres meses, para dar informes. “Aquella autoridad que no cumpla la ley y que ayude, coadyuve, a que cualquier autoridad fugue del país es responsable también penalmente y se le podrá iniciar procesos judiciales”, dijo el diputado del MAS Víctor Borda. Mediante su cuenta en Twitter, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, lanzó una alerta por esa y otras amenazas a las que calificó como “abuso de poder”. “Todos quedan bajo sospecha y se viola el debido proceso. No se puede seguir usando a la justicia políticamente, como pasó en los gobiernos de Evo Morales y de Jeanine Añez”, publicó. Los procesos pendientes Durante el último año, al menos 16 procesos judiciales que involucran a las autoridades de éste y el anterior gobierno fueron instaurados ante la justicia. De ellos, ocho en total, fueron interpuestos en contra del expresidente Evo Morales y sus allegados. Estos son: el caso Fraude Electoral II; dos demandas por estupro; tres por sedición, terrorismo, financiamiento de terrorismo, alzamiento armado y genocidio; uno por la matanza del Hotel Las Américas y otro por usurpación de funciones. Los otros ocho son casos de corrupción en los que está implicados el gobierno de Jeanine Añez, como el caso Respiradores I y II, caso YPFB I, II y III, caso Entel, caso Gases Lacrimógenos y el de la masacre en Senkata y Sacaba. Muchos no presentan avances y ahora el seguimiento estará a cargo del nuevo gobierno y la nueva Asamblea Legislativa. El Órgano Legislativo formó comisiones mixtas para investigar los hechos que recaen en la transición. Consultado sobre qué pasará con estas demandas, Arce señaló que los implicados deben asumir su defensa. Sostuvo que ya no puede haber una judicialización de la política que cause persecución. “Entiendo que los casos están en el Poder Judicial y ahí tienen que resolverse. El compañero Evo tendrá que asumir su defensa con sus abogados y ante la instancia que corresponde. Yo también tengo cuatro o cinco procesos y los encaro de esa manera”, manifestó el ahora presidente electo en una entrevista con Gigavisión. Aunque afirmó que no puede haber una intromisión de poderes, anunció que en los casos contra el gobierno de Añez que no avancen se dará un impulso para evitar la retardación de justicia. Después de brindar su informe por los hechos de Senkata ante la ALP, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, la única autoridad que respondió a la convocatoria, señaló que “el que nada debe, nada teme”. Dijo que espera que las investigaciones sean transparentes. “En la recta final de mi gestión me presenté bajo el principio de la transparencia para despejar cualquier duda, tal como tiene que ser, porque no hay nada que ocultar... Tengo la conciencia tranquila y las manos limpias”, indicó. Sobre los procesos, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, señaló que si viera solo su situación personal hubiera aprovechado los días que fue censurado y cesado de su cargo para salir del país. “Pero he preferido acompañar a la Presidenta y estar acá. No hay por qué temer, los que tienen cosas que ocultar, apenas suenan las campanas huyen del país o se refugian en embajadas. Creemos que hemos hecho lo mejor que hemos podido y entiendo a los narcotraficantes que se molestan por mi trabajo”, manifestó la autoridad. Sostuvo que el problema es la justicia que inmediatamente cambia el color del gobierno se pone a su servicio. Arce garantiza retorno de los exiliados, incluido Evo Morales Después de la renuncia de Evo Morales en 2019 y de su salida del país rumbo a México, varios de sus ministros y autoridades del MAS abandonaron el territorio nacional. Desde Argentina, el exmandatario y su vicepresidente Álvaro García Linera ya anunciaron su pronto regreso. “El volver al país es un tema personal. Nosotros vamos a garantizar que todos los bolivianos (no Evo en específico) puedan regresar a su país. Nadie tiene por qué trabarles el retorno”, señaló Arce en una entrevista con Gigavisión. El retorno de Evo Morales es uno de los más polémicos, ya que sobre él pesan varias denuncias. La distancia no le significó mucho problema, ya que desde el vecino país manejó la campaña del MAS para las elecciones y decidió quiénes serían los candidatos. Pese a que su estatus de asilado se lo prohíbe, Morales continuó opinando sobre la política del país y dando órdenes a los movimientos sociales. “Él (Morales) es boliviano y todo boliviano tiene derecho a retornar a su país, así como lo hizo Branko Marinkovic o (Manfred) Reyes Villa. Pero tendrá que ver también que acá hay procesos en su contra, que pueden ser inventados o infundados y que debe afrontarlos para defenderse”, manifestó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, del MAS. La presidenta del Senado, Eva Copa (MAS), y parte importante de la campaña electoral en el interior del país y las provincias, aseveró que aún no es momento para su retorno: “No creemos que es el momento adecuado, él tiene temas que solucionar todavía y nosotros, a la cabeza de Luis Arce y como ALP, tenemos otras tareas que culminar”. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, manifestó que la presencia del exmandatario solo debilitará la gestión de Arce. “Si quieren que su gobierno sea débil y se caiga, que lo traigan. Pero si quieren hacer una buena gestión de reconciliación -como lo anunciaron- que lo mantengan lo más lejos posible”, dijo. Qué pasará con los 7 de La Rinconada Hace casi un año que los exministros Juan Ramón Quintana, Héctor Arce, Javier Zavaleta, Wilma Alanoca y Hugo Moldiz -además del exgobernador de Oruro Víctor Hugo Vásquez y el exdirector de la Agetic Nicolás Laguna- se encuentran acogidos en la residencia de la Embajada de México. Todos solicitaron al Gobierno transitorio un salvoconducto para abandonar el país. Sin embargo, estos recursos no fueron canalizados debido a que los solicitantes son parte de los investigados por las jornadas violentas desatadas tras las elecciones fallidas de 2019. “Nosotros les vamos a dar el salvoconducto como lo han pedido y en aplicación de la normativa internacional. Ellos definirán qué hacer”, declaró Arce a EFE. Sostuvo que al negar estos permisos la actual canciller cometió una ilegalidad “por un tema ideológico”. Tras conocerse los resultados de las elecciones 2020, la canciller Karen Longaric señaló que la entrega o no de los salvoconductos depende ahora del nuevo gobierno. La negativa del documento no fue para todas las autoridades que se encontraban en la residencia mexicana. A fines de enero la Cancillería entregó dos salvoconductos para el exministro de Minería César Navarro y el exviceministro de Desarrollo Rural Agropecuario Pedro Damián Dorado López. Ambos salieron rumbo al país azteca, donde solicitaron asilo. Los que se fueron Salidas. Tras su renuncia a la presidencia, Evo Morales dejó el país. Primero estuvo albergado en México y luego en Argentina. Junto a el salieron el exvicepresidente Álvaro García Linera y la exministra de Salud Gabriela Montaño. Sus hijos lo alcanzaron en Argentina. Renuncias. Durante los conflictos poselectorales, al menos 40 autoridades ejecutivas y legislativas de diferentes niveles del Estado renunciaron. Algunos ministros se refugiaron en las embajadas de Argentina y México, en esta última aún permanecen siete. De vuelta. Después del triunfo del MAS en las elecciones, el último ministro de Comunicación de Evo Morales Manuel Canelas reapareció mediante un artículo de opinión y un tuit luego de un año de inactividad en su cuenta. Tras los conflictos se fue a España. No volverán. El exministro de Educación Roberto Aguilar publicó en su Fecebook una carta en la que afirma que el decir que las exautoridades no volverán es injusto. Dijo que si hay críticas, se las diga con nombre y apellido, sin generalizar. Retorno. Así como muchos líderes del MAS salieron del país, muchos bolivianos retornaron después de la renuncia de Morales. Entre ellos los refugiados por el caso Porvenir y los opositores Branko Marinkovic, Guido Nayar, Manfred Reyes Villa y Mario Cossío. Arraigo. El MAS pidió a la Fiscalía emitir órdenes de arraigo contra los ministros del gabinete de Jeanine Añez que están implicados en casos de corrupción. El Gobierno aseguró que las autoridades no escaparán del país porque no cometieron delito alguno. Rechazo. “No van a volver los exministros y ya lo han dicho los hermanos Luis y David. Las organizaciones hemos sido claras en que se debe renovar la visión de gobierno”, dijo la secretaria ejecutiva de la Confederación Bartolina Sisa, Segundina Flores. Ministerios. A pocos días del cambio de mando, las organizaciones sociales han pedido el mando de diferentes ministerios en retribución al apoyo y los votos dados. Arce manifestó que haría falta más de 140 ministerios para cumplir la petición. Invitados. El legislador Henry Cabrera reprochó la ausencia de autoridades y dirigentes del MAS durante los conflictos. “Ya no queremos invitados porque se escapan y se refugian. Los compañeros del MAS nos quedamos aquí”, manifestó según ABI. Posesión. La presidenta de la ALP, Eva Copa, anunció que el presidente electo Luis Arce hará su juramento el próximo 8 de noviembre, en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. El acto inaugurará el nuevo edifico legislativo, que está en etapa final de construcción.