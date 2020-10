En los conteos parciales Chile aprueba por amplia mayoría tener una nueva Constitución





25/10/2020 - 20:41:26

El los primeros conteos el Apruebo se imponía con un 77,6%, frente a un 22,4% del Rechazo. La convención constitucional, en tanto, recibía un 79,18% de las preferencias, mientras que la mixta llevaba un 20,82%. Los chilenos salieron a votar en masa este domingo en un plebiscito que surgió en respuesta a las masivas protestas sociales que estallaron hace un año y decidieron, según los primeros conteos, modificar la Constitución redactada en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), informó La Tercera. Algunos incidentes menores en Plaza Italia durante la tarde y una concentración de personas que fue creciendo en ese lugar a partir de las 18.00, pero con relativa tranquilidad, en medio de banderas, lienzos y ya –a diferencia de lo que había ocurrido más temprano– sin enfrentamientos con Carabineros. Ese era el escenario que se vivía hoy en la histórica jornada del plebiscito constitucional: la tan temida violencia que podría amenazar el correcto desarrollo del histórico proceso eleccionario no fue tal y estuvo, más bien, contenida y aislada, mientras se generaba una masiva concentración en Plaza Italia cerca de las 21.00 y millones de chilenos ya habían acudido a las urnas en una jornada que desde temprano daba señales de una altísima participación, especialmente por parte de los jóvenes. Las imágenes de largas filas afuera de los centros de votación alimentaban esa percepción. Y si bien esas escenas estaban influenciadas por las normas sanitarias, que impedían aglomeraciones de personas al interior de los recintos, durante la tarde distintos sectores ya proyectaban una participación que superaría los 8 millones de personas. Si bien al cierre de esta edición aún no se entregaba una cifra clara sobre participación, desde el propio Servel proyectaban que esta sería la elección con mayor votación desde la instauración del voto voluntario (2012). Para tener una comparación, en la última elección presidencial, en 2017, había un padrón de 14 millones 308 mil personas. Y votó un 46,6% (6 millones 674 mil personas). Y en la segunda vuelta votaron poco más de 7 millones, un 49% del padrón. El padrón para este año, en tanto, es de 14 millones 855 mil. El plebiscito ha estado marcado por la posibilidad de cambios que abre este inédito proceso electoral, decidido tras un amplio acuerdo político alcanzado en noviembre del año pasado, casi un mes después del inicio, el 18 de octubre de 2019, de las protestas sociales y enfrentamientos violentos con la Policía tras el alza en la tarifa del Metro de Santiago. La elección se realiza justo un año después de que tuviera lugar, el 25 de octubre de 2019, la mayor marcha realizada en democracia. Más de 1,2 millones de personas se reunieron en torno a la Plaza Italia de Santiago, una demostración de la profundidad y amplitud del descontento social acumulado en décadas en un país considerado un modelo de crecimiento económico y estabilidad en América Latina. El presidente Piñera, que se mantuvo neutral hasta la fecha y no reveló si iba a votar a favor o en contra, votó temprano y pidió a sus compatriotas acudir a las urnas “porque todas las voces importan”. También llamó a “rechazar la violencia y abrazar el camino de la unidad”. Para un amplio sector de la población, la Constitución de 1980 es la madre de las desigualdades de Chile. Si bien la carta magna no establece la privatización de sectores básicos, como la salud o la educación, fomenta la participación de los privados y reduce el tamaño del Estado. Pero para los detractores del proceso, un cambio a la Constitución podría minar la salud de la economía y el desarrollo social. “Un primer propósito de este proceso constituyente es dejar atrás la sombra de la dictadura de Pinochet (...) elaborada bajo el uso de la fuerza”, explicó a la AFP Marcelo Mella, politólogo de la Universidad de Santiago. El segundo objetivo, agregó Mella, es “poder resolver por la vía política y pacífica los problemas que se han transformado en estructurales”, como la desigualdad y la exclusión.