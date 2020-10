Arias advierte que el nuevo gobierno debe tomar en cuenta que la población está cansada de confrontación y corrupción





25/10/2020 - 20:20:45

La Paz, (ABI).- El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, advirtió este domingo que las autoridades electas deben tomar en cuenta que la población está cansada de confrontación y corrupción, para evitar cometer errores del pasado. "Tanto los que ganaron, como los que perdieron tienen que leer bien el mensaje, la gente está cansada de confrontación, de odio, está cansada de abuso, de que el país esté con corrupción y por lo tanto las próximas autoridades tienen que evaluar si que siguen en ese camino o van a seguir otro", dijo. Arias, consultado sobre la anulación de la orden de aprehensión contra el exministro de Justicia, Héctor Arce, en el proceso penal que investiga la supuesta manipulación dolosa de los comicios nacionales de octubre de 2019, dijo que en caso de que no exista el debido proceso puede aceptarse esa determinación, pero si no ha habido avance en la pesquisa y se beneficia a los investigados, se percibe una "mala señal al país". A su juicio, el triunfo del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones nacionales, celebradas la semana pasada, "no borra" las pruebas que organismos internacionales presentaron sobre la presunta manipulación de los comicios de 2019. "No es que si mi victoria elimina todos los errores pasados, no hay eso, mi victoria es la que más bien tiene que demostrar que soy justo, mi victoria tiene que demostrar que soy una persona que está dispuesta a aplicar la justicia para ganadores y perdedores de forma igual", agregó. Manifestó su esperanza en que el nuevo gobierno "pueda ser de concertación" y se convierta en un referente latinoamericano. "El referente es la democracia, la concertación", complementó.