Evo Morales pide al TSE que levante el proceso por fraude electoral y libere a detenidos





25/10/2020 - 20:11:08

Europa Press.- El expresidente Evo Morales ha emplazado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) del país a levantar el proceso iniciado y libere a todos los detenidos puesto que los resultados de las elecciones del pasado domingo dieron la victoria a su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS) y se descartó así la posibilidad de fraude en las presidenciales de 2019. "Pido al Tribunal Supremo Electoral que mañana mismo levanten esa demanda por fraude, ¿qué fraude?, A nuestra hermana María Eugenia (Choque), expresidenta el Tribunal Supremo Electoral, su delito es haber sido aymara, indígena y la primera mujer de pollera presidenta del TSE", ha afirmado Morales este domingo en declaraciones a radio Kawsachun Coca. "A todos los que están detenidos deben liberarlos, que se les levanten los cargos, que tengan un poquito de ética, ellos (el TSE) se creen notables, respetamos su conocimiento, su formación, pero el pueblo dijo que no hubo fraude y la mejor prueba sobre el llamado fraude, son estos resultados (...). Ocho investigaciones internacionales y de Estados Unidos que dijeron que no hubo fraude", ha argumentado. Para Morales, el candidato del MAS, Luis Arce, consiguió la victoria pese a que "jugaron contra el árbitro". "Hemos ganado más el árbitro, que era el TSE, de acuerdo a la información que hay, de dos compañeros muy fieles, a quienes saludo su contribución, en el TSE estaban cinco contra dos, el presidente era designado por (la presidenta en funciones, Jeanine) Áñez", ha indicado. El expresidente dijo que una prueba de que el TSE estaba en contra de su partido fue que "faltando horas para que inicie la votación suspenden el Direpre para que el día domingo a las ocho de la noche no den información del conteo rápido". "Esto porque ya sabían que iba a ganar por más del 50% y como iban a informar esto", ha remachado. Morales se ha referido al ya exministro de Gobierno Arturo Murillo como su principal "jefe de campaña". "Por mi parte decía no hay que sacar a Murillo es nuestro jefe de campaña, ahora nos damos cuenta", ha afirmado. "¿Qué problema tendrá?, ¿algún problema mental, personal, de salud? En algún momento pensé que en vez de dotar de un psiquiatra hay que dotarle un veterinario", ha atacado. Además, ha asegurado que "quienes postergaron las elecciones ahora están cuestionados y arrepentidos porque para el 3 de mayo Áñez y compañía estaban compartiendo el segundo lugar con Carlos Mesa y con el aparato que tenía podía ser segunda Áñez en estas elecciones", ha remachado. En cuanto a su posible vuelta a Bolivia, Morales ha indicado que no tiene previsto decidir al menos hasta fin de mes. "Hace un momento hablé con el hermano Lucho (el presidente electo, Luis Arce). Estamos viendo, creo que esta semana, máximo hasta este fin de semana, vamos a decidir cuándo retorno y cómo retorno", ha explicado.