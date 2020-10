Pelé agradecido por estar lúcido y sano al cumplir 80 años





25/10/2020 - 14:59:38

Agencia Brasil.- Aunque pasa la mayor parte del tiempo en su casa en Guarujá (zona del Litoral de São Paulo), para protegerse de la pandemia del nuevo coronavirus (covid-19), Pelé grabó un mensaje este viernes , en el cual dice a sus fans que no miren hacia atrás, sino hacia adelante. "En mi 80 cumpleaños, en primer lugar, tengo mucho que agradecer a Dios por llegar hasta aquí, con esta edad, y lúcido; no muy inteligente, pero sí lúcido, bromeó Pelé en un video enviado a periodistas. "A todos los lugares del mundo a los que voy soy bienvenido, las puertas siempre están abiertas. Espero que cuando vaya al cielo Dios me reciba tan calurosamente como todos me reciben hoy gracias a nuestro querido fútbol", declaró. Durante la mayor parte de su carrera en la selección brasileña y en el Santos, así como en el Cosmos de Nueva York, y también en los años siguientes, el hombre bautizado como Édson Arantes de Nascimento fue considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos. Primero Diego Maradona, y luego el argentino Lionel Messi vinieron a desafiar la hegemonía de Pelé, pero las estanterías del exdelantero brasileño están tan llenas de trofeos como las de sus rivales. Con el Santos, se llevó la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en dos ocasiones, además de ganar diez campeonatos en São Paulo y seis títulos brasileños.

50 anos do Tri - Copa do Mundo do México, seleção brasileira, tricampeã, Pelé

Este año también marcó el 50 aniversario del tercer triunfo de Pelé en una Copa Mundial -la de México, en 1970 - CBF/Acervo Pelé sigue siendo el único jugador que ha ganado tres veces la Copa Mundial, y también se hizo famoso por haber marcado más de mil goles a lo largo de su carrera. Dondequiera que vaya, Pelé sigue siendo aclamado como el Rey del Fútbol, un apodo dado por el dramaturgo Nelson Rodrigues cuando tenía solo 17 años. Su emblemático cumpleaños llega después de una mala racha. Pelé fue hospitalizado varias veces en los últimos años por problemas de cadera que afectan su movilidad. Sin embargo, eso no le impidió grabar una canción con el dúo ganador del Grammy Rodrigo y Gabriela, titulada "Acredita no véio". Aunque la canción fue escrita por Pelé y el jazzista brasileño Ruriá Duprat en 2005, el toque final le dio la reciente colaboración con los guitarristas mexicanos. Este año también marcó el 50 aniversario del tercer triunfo de Pelé en una Copa Mundial -la de México, en 1970-. La selección brasileña de entonces sigue siendo aclamada por los especialistas como el mejor equipo de fútbol de todos los tiempos.