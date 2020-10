Justicia analiza levantar orden de aprehensión contra exministro Héctor Arce





25/10/2020 - 07:46:29

La Paz.- El juez primero de Instrucción en lo Penal de La Paz, Román Castro Quisbert, ​​determinó un cuarto intermedio para analizar si se otorga o no una acción de libertad a favor del exministro Héctor Arce, quien está asilado en la residencia de la embajada de México. La exautoridad solicitó, mediante su defensa, levantar la orden de aprehensión en su contra por el caso de fraude electoral, informa El Deber. Según el diario Página Siete, la audiencia se desarrolla de manera virtual y empezó a las 18.00. La defensa de Héctor Arce señaló que la exautoridad no fue notificada con el inicio del proceso en su contra y denunció que no tuvo acceso al cuaderno de investigaciones. De la audiencia participan los fiscales Alexis Vilela y Luis Atanacio. El primero señalo que la orden de aprehensión la emitió la anterior comisión de fiscales que investigaba el caso fraude electoral y admitió que al momento de emitir la orden de aprehensión los fiscales desconocían que el exministro Arce se encontraba como asilado en la residencia diplomática de México. Hasta el cierre de edición de esta nota, el juzgado todavía no emitió una resolución sobre el pedido de acción de libertad de Héctor Arce. El fiscal Vilela no pudo atender los requerimientos de este medio porque desconocía el dictamen.