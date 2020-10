Brasil puede enfrentar segunda ola de COVID-19 si relaja medidas preventivas





24/10/2020 - 18:14:22

Xinhua.- Brasil no puede relajar las medidas preventivas pese al descenso en las últimas semanas del número de muertos y nuevos casos de la enfermedad del nuevo coronavirus (COVID-19) en el país, ya que puede enfentar una segunda ola como en Europa, dijo hoy el infectólogo André Luciano de Araújo. "Si bajamos la guardia en este momento por haber disminuido el número de casos, esta primera ola puede volver a ser tan intensa como lo fue hace tres o cuatro meses, o entrar en una segunda ola", explicó De Araújo en entrevista a Xinhua.



"Los criterios para definir lo que es una primera y segunda ola no están bien claros. Los epidemiólogos hablan de una caída del 60 por ciento del pico y un regreso a los valores iniciales, pero son criterios bastante incipientes, necesitan más discusión", puntualizó.



Es por ello que consideró "muy difícil caracterizar la segunda ola de la COVID-19 en Brasil. A diferencia de Europa, donde el aislamiento social funcionó cuando los países lo decretaron, en Brasil no ocurrió. Mientras que en Europa se pudo observar perfectamente la primera ola, un descenso brusco y el aumento de casos que vemos ahora, lo que sería la segunda ola, en Brasil es muy difícil caracterizar esto". "No podemos decir que salimos de la primera ola. Podemos decir que la primera ola disminuyó, los casos y las muertes bajaron mucho, pero no se puede decir que salimos de la primera y que hay riesgo de entrar en una segunda", subrayó. Brasil es el segundo país con más fallecidos por la COVID-19, después de Estados Unidos, y el tercero con más casos, después de Estados Unidos e India, al registrar más de 156.000 muertos y 5,35 millones de contagios, aunque desde inicios de septiembre ambas curvas presentan un descenso. Según De Araújo, profesor de Infectología en la Universidad Federal de Río Grande del Norte, "el número de casos viene disminuyendo por varios motivos. El primero es que muchas personas enfermaron y esto puede generar una inmunidad de rebaño. También porque la población se concienció, con el uso de máscaras, higienización más frecuente de las manos. Estos dos factores contribuyen drásticamente para la reducción de casos". "Es como un equipo de fútbol que va ganando por 1-0. Si se relaja, el rival puede empatar e incluso ganar el partido. Por lo tanto, tenemos que ampliar este marcador, reducir más el número de muertos y de nuevos casos diarios, con las medidas de prevención que ya sabemos", agregó.



De Araújo consideró que es más que comprensible la relajación que se ve en buena parte de Brasil, sin embargo señaló que los criterios para la flexibilización de la economía decretados por los estados y municipios tienen que estar fundamentados en criterios técnicos. "Todos tenemos que estar atentos y saber que el hecho de que los bares estén abiertos no significa que las personas deben frecuentarlos, hay que tener un nivel de conciencia, si el bar o restaurante al que vamos está lleno, es mejor dejarlo para otro día. Siempre mejor prevenir", aseguró. Sobre las próximas semanas, el infectólogo alertó que la campaña para las elecciones municipales de noviembre pueden ser un gran riesgo de nuevos casos.

"La gran preocupación es que estamos en un momento electoral y en muchos municipios vemos aglomeraciones debido a estas campañas partidarias. Estas personas que participan de los actos se descuidan a veces de las medidas de prevención, y ello puede provocar un aumento de casos", afirmó.



"Como estamos en una caída de casos, las personas pueden relajarse, y es precisamente lo que no puede suceder, tenemos que ir hasta el final de esta guerra, atacando el enemigo hasta el final, hasta eliminarlo. Hasta que no salga la vacuna, no podremos relajarnos y tenemos que mantener las medidas de precaución", añadió.