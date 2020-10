Venezuela: El opositor Leopoldo López abandona la Embajada española en Caracas y cruza la frontera con Colombia





24/10/2020 - 18:03:56

Europa Press.- El líder del partido opositor venezolano Voluntad Popular, Leopoldo López, ha salido de la Embajada de España en Caracas, donde se encontraba desde el 30 de abril de 2019, y ha cruzado la frontera hacia Colombia. López habría cruzado clandestinamente la frontera, habría viajado hasta Bogotá, donde ha abordado un avión con destino a España, según fuentes de la oposición venezolana consultadas por Europa Press. El propio partido de López, Voluntad Popular, ha confirmado la salida de su líder de Venezuela "para impulsar nuevas acciones en la lucha por la libertad de Venezuela". "Esta decisión, al igual que cada una de las que ha tomado Leopoldo López en su accionar político, han sido asumidas considerando lo mejor para el país y para la lucha por la libertad de Venezuela", señala la formación. "Luego de pasar siete años de persecución y prisión injusta dentro de Venezuela, Leopoldo López todavía no se encuentra en total libertad, al igual que todos los venezolanos, mientras exista una dictadura que viola los Derechos Humanos del pueblo", prosigue el comunicado. APOYO DE GUAIDÓ Voluntad Popular destaca que ha sido el autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, también perteneciente a Voluntad Popular, el que "hoy ha permitido que el Coordinador Nacional del Centro de Gobierno y líder fundador de nuestra organización, Leopoldo López, se encuentre en territorio internacional". Precisamente Guaidó ha aprovechado la salida de López de Venezuela para cargar contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro: "Maduro, no controlas nada. Burlando tu aparato represivo, logramos sacar a territorio internacional a nuestro Comisionado para el Centro de Gobierno, Leopoldo López. Su aporte por Venezuela continua desde este nuevo espacio de acción", ha publicado Guaidó en Twitter. La presidencia de la Asamblea Nacional que ejerce Guaidó ha destacado que "se completó de forma exitosa una operación que burló el aparato de represión de la dictadura de Nicolás Maduro" con la salida de López del país. "A partir de este nuevo espacio de lucha, el comisionado presidencial Leopoldo López podrá asumir e impulsar medidas y acciones necesarias para alcanzar nuestra libertad, sin las restricciones políticas, comunicacionales, legales y diplomáticas que le obligaban su antigua condición", argumenta, al tiempo que agradece el "aporte histórico del Gobierno de España, y de su embajador en Caracas, Jesús Silva, como garantes de la integridad física de Leopoldo López durante los meses en los que fue recibido como huésped en su sede diplomática en Caracacas". También ha reaccionado la coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, quien ha manifestado su alegría. "Me alegra muchísimo que Leopoldo López pueda reencontrarse con su familia en libertad. Mi cariño para Lilian, sus hijos y sus padres en estas horas cuando por fin pueden estar juntos", ha apuntado en Twitter. También el exalcalde Metropolitano de Caracas Antonio Ledezma ha indicado que "ya era hora. Leopoldo López libre como tiene que ser. Te esperamos en la diáspora para continuar luchando por la libertad de toda Venezuela", ha apuntado. La intención última de López sería viajar a España, un viaje por decisión "familiar" que estaría ya negociando. Este desplazamiento estaría avalado por el hecho de que su esposa, Lilian Tintori, tiene pasaporte italiano. Tintori y su hija menor, que se encontraban con él, se desplazaron a España a principios de junio de 2019. Los dos hijos mayores de la pareja ya vivían en España, igual que su padre, Leopoldo López Gil, que es eurodiputado por el Partido Popular. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han confirmado a Europa Press la salida de López de las instalaciones diplomáticas españolas en Caracas. La salida de López de la Embajada podría estar relacionada con el relevo del embajador español en Venezuela, Jesús Silva, pero desde Exteriores han rechazado esta versión: "Aunque el Gobierno español anunció hace un mes el próximo relevo del embajador español, Jesús Silva, esto no cambiaba en absoluto la situación de Leopoldo López y que éste podía permanecer como huésped mientras quisiera", ha explicado la fuente. CONDENADO A 14 AÑOS DE PRISIÓN Leopoldo López fue condenado a casi catorce años de cárcel en 2015 por, según sostiene la Justicia venezolana, incitar a la violencia en las revueltas opositoras de 2014 contra el Gobierno de Maduro. Tras pasar por la cárcel militar de Ramo Verde, en Caracas, fue puesto en arresto domiciliario. El dirigente opositor encuentra en la Embajada de España en Caracas desde el 30 de abril de 2019, cuando se refugió en las instalaciones diplomáticas tras la Operación Libertad, un conato de golpe militar contra Maduro en el que López fue liberado de su arresto domiciliario por sus propios captores. López no podía pedir asilo porque la ley española solo permite hacerlo en territorio nacional, por lo que permanece como "huésped" y con una limitación de su actividad política. En junio el periódico estadounidense 'The Wall Street Journal' señaló a López como como ideólogo y organizador de la Operación Gedeón, un intento golpista contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro frustrado a principios de mayo. López ha negado esta relación.