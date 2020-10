La tendencia de nuevos contagios hace temer un pronto rebrote de la pandemia en Chuquisaca





24/10/2020 - 18:01:32

Sucre, (ABI).- La tendencia de nuevos contagios de coronavirus, que ha mostrado indicadores de crecimiento, hace temer a las autoridades sanitarias de Chuquisaca que el rebrote de esta pandemia puede llegar en un tiempo mucho menor al previsto. "Lamentablemente, los datos estadísticos desde el 20 de octubre nos están arrojando cifras que ojalá no sigan en ascenso; esto tiende a presentar un segundo brote", afirmó este sábado el director del Servicio Departamental (Sedes-Chuquisaca), Enrique Leaño. La autoridad precisó que en los últimos cuatro días el ascenso estuvo marcado por cifras promedio de seis a 30 nuevos contagios, de acuerdo con el reporte del viernes 23 de octubre. Leaño recomendó a la población poner mayor énfasis en las medidas de bioseguridad y no descuidar el distanciamiento social hasta que no llegue la vacuna o se haya descubierto un medicamento efectivo que sea capaz de repeler a esta enfermedad. De acuerdo con el monitoreo que realiza el Sedes-Chuquisaca, este rebrote también será el resultado de las recientes actividades proselitistas y celebraciones que protagonizaron legisladores electos desde el viernes por la tarde. "Veremos los resultados, ojalá no sean los que están pronosticados, esperaremos las siguientes semanas cómo va la conducta epidemiológica, de acuerdo con los datos que vayamos obteniendo", añadió. Igualmente, mencionó que el sistema de salud de Chuquisaca se está preparado para una segunda oleada para lo cual se invirtió 40 millones de bolivianos en recursos humanos, capacitación, insumos, equipos y pruebas masivas de PCR y rápidas.



"Estamos haciendo los trámites para hacer la reserva de vacunas en Brasil. Es una esperanza, pero nuestras medidas de seguridad tienen que mantenerse hasta tener la vacuna para inmunizar a la población o un medicamento efectivo", enfatizó.



El Municipio de Sucre ayer (viernes) pasó por primera vez desde junio de "riesgo alto" a "riesgo medio" de COVID.