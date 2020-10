Gobierno pide un plan para evaluar los daños provocados por los incendios en Urubichá





24/10/2020 - 17:52:59

Santa Cruz, (ABI).- El ministro de Defensa, Luis Fernando López, pidió este sábado diseñar un plan para evaluar los daños que sufrió la comunidad Salvatierra del municipio de Urubichá del departamento de Santa Cruz, por los incendios que se registran en esa región. "El comando de incidencias local tiene que trabajar en la comunidad Salvatierra, ir a hablar con la comunidad y que al momento en que se toque una bocina, ya tiene que tener un plan de evacuación", dijo tras realizar un sobrevuelo en esa zona. Recordó que el helicóptero Chinook, lleva a cabo tareas de mitigación de incendios forestales en el municipio de Urubichá, y anunció que se prevé que esos trabajos se extiendan unas dos semanas más. Advirtió que "la tendencia del viento y del fuego hacen que estemos atentos", pero tiene que haber un plan de evacuación total. "Eso es clave, porque primero es la vida y ver a dónde se les va a evacuar, la vida de los seres humanos hay que contener", subrayó. López pidió, asimismo, que los pobladores no realicen ningún tipo de fuego en la zona, para evitar incendios. "Que no quemen ni una hoja, hay mucho viento, no hay perspectivas de lluvia van a quemar su comunidad, ellos mismos se van a perjudicar, no podemos hacer ni microchaqueos, ni chaqueos, nada, prohibido, además que está prohibido", complementó.