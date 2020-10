Chile: Advierten de persecución penal contra cualquier contagiado que acuda a votar al plebiscito de este domingo





24/10/2020 - 11:13:15

Europa Press.- El fiscal nacional de Chile, Jorge Abbott, ha advertido de que se perseguirá a cualquier persona que figure como contagiada de coronavirus que acuda a votar en el plebiscito constitucional convocado para este domingo en Chile. Abbott ha remitido este sábado un correo electrónico a todos los fiscales regionales en el que señala esta advertencia, pero subraya que no habrá reproche alguno contra cualquier votante en los casos que no haya presencia o sospecha de COVID-19, aunque sean zonas en cuarentena. "El ejercicio del derecho a sufragio de una sola persona contagiada constituye un comportamiento idóneo para poner en riesgo la salud e incluso la vida de muchas personas, posibilitando la generación de una cadena de contagios", ha señalado Abbott. "El derecho a la vida y la salud pesan más que el derecho a sufragio", ha remachado en referencia al debate sobre el derecho al voto y el derecho a la salud. "Dadas las reglas vigentes del derecho chileno y visto el problema desde la perspectiva del derecho constitucional es posible concluir que: (1) la restricción del derecho a sufragio resulta plenamente justificada para el caso de los enfermos de COVID-19 y (2) que, en este contexto, el derecho a sufragio no puede ser esgrimido como una causal de justificación, pues no constituye, bajo las condiciones imperantes, el ejercicio legítimo de un derecho", ha argumentado. Los chilenos están llamados a decidir este domingo si quieren que el país deje atrás la actual Constitución, elaborada durante la dictadura de Augusto Pinochet, y se dote de una nueva Carta Magna, así como el método por el que esto será posible. El plebiscito es resultado del acuerdo sellado por el Gobierno de Sebastián Piñera y la oposición en noviembre pasado para dejar atrás la mayor crisis social en tres décadas. Los colegios electorales estarán abiertos desde las 8.00 hasta las 20.00 horas con unas estrictas medidas previstas para evitar contagios. Así, se ha pedido a los votantes que no solo acudan con mascarilla y se desinfecten con gel hidroalcohólico las manos antes de entrar sino que también lleven el lápiz azul con el que marcarán la papeleta y firmarán tras haber votado. Además, se ha reservado una franja horaria entre las 14.00 y las 17.00 horas para los mayores de 60 años, que en todo caso, al igual que embarazadas o personas con discapacidad, tendrán preferencia durante toda la jornada para depositar su voto. Para velar por la seguridad, está previsto el despliegue de 23.000 efectivos de Carabineros y otros 27.000 del Ejército en los más de 2.000 colegios electorales de todo el país. El ministro de Defensa, Mario Desbordes, ha reconocido que "grupos minoritarios" seguramente tratarán de perturbar la jornada, pero ha dejado claro de que el Gobierno está preparado para hacerlos frente y que los chilenos puedan "votar sin sobresaltos".