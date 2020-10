Trump vota en persona y por anticipado en Florida antes de reiterar sus críticas al sistema por correo





24/10/2020 - 11:02:14

Europa Press.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha depositado este sábado su voto anticipado para las elecciones a la Casa Blanca del próximo 3 de septiembre donde buscará renovar mandato frente al candidato demócrata, el exvicepresidente Joe Biden. "He votado por un tipo llamado Trump", ha bromeado el presidente tras depositar su papeleta en una biblioteca de West Palm Beach, mascarilla en el rostro. Poco después, no obstante, el presidente ha reiterado sus críticas al sistema de voto por correo, que lleva desdeñando desde hace meses al considerar que fomenta el fraude electoral, una reclamación con la que no coinciden ni las autoridades electorales ni los tribunales que han estudiado las denuncias de fraude del Partido Republicano. "Ha sido un voto muy seguro, mucho más seguro que cuando envías una papeleta. Puedo decirte eso. Todo fue perfecto, muy estricto, según las reglas. Cuando envías papeleta... no puede ser tan seguro como votar en persona", ha declarado el presidente. El vicepresidente Pence también vota de manera anticipada VOA.- El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, depositó este viernes su voto de manera anticipada de cara a las elecciones del próximo 3 de noviembre, con el objetivo de conseguir "cuatro años más" de la presidencia de Donald Trump. "De vuelta en casa, en Indiana, la segunda dama y yo hemos votado pronto por cuatro años más del presidente Donald Trump en la Casa Blanca", anunció el republicano en la redes sociales. Pence, en su mensaje, invitó además a sus seguidores a votar y les compartió información sobre la ubicación de centros de votación anticipada. El vicepresidente acudió a votar junto con su esposa, Karen Pence, al Edificio del Condado de Indianopolis. Allí, Pence saludó a la prensa y dijo que era "un gran honor estar de vuelta en casa".