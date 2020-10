Móviles plegables: Galaxy Fold y Moto Razr con interesantes novedades





24/10/2020 - 10:21:44

DPA.- Gran pantalla, dimensiones compactas: cada uno a su manera, todos los nuevos móviles plegables cumplen esta promesa. El formato plegable del Samsung Galaxy Z Fold 2, por ejemplo, permite convertir el móvil en una pequeña tableta. El Motorola Razr 5G es mucho más compacto y, cuando está plegado, cabe hasta en el más pequeño de los bolsillos. Sin embargo, la primera generación de smartphones con pantalla plegable, que vio la luz el año pasado, presentaba algunos fallos de diseño. Samsung quiere compensar estos baches del comienzo y el cambio más profundo que introduce en su nuevo modelo se hace evidente en la pantalla, que había sido objeto de muchas críticas. El primer modelo de la serie Fold tenía una pantalla de plástico muy sensible a los rayones y que tendía a estropearse en las partes cercanas a la bisagra. En el nuevo Fold 2, Samsung utiliza una mezcla de vidrio y plástico que es mucho más resistente. Sin embargo, ya en el cuadernillo de instrucciones del dispositivo la marca aconseja manejarlo con cuidado y, por ejemplo, no quitar la lámina protectora aplicada de fábrica sobre la mezcla de plástico y vidrio. Como precaución, Samsung también advierte que el Fold 2 no es a prueba de polvo o agua. La bisagra, el punto débil del primer Fold, también fue mejorada. Ahora no solo está protegida más eficazmente contra el polvo y las partículas de suciedad, sino que también se puede abrir y cerrar en cualquier ángulo. Pero: a partir de un ángulo de apertura de 140 grados, el Fold 2 tiende a inclinarse hacia atrás. La gran pantalla de este nuevo plegable permite navegar en Internet prácticamente sin restricciones y puede utilizarse como una pequeña tableta. Al contrario del display frontal, idóneo por sus medidas para ver películas, la forma cuadrada de la gran pantalla desplegada no ofrece una gran experiencia multimedia. Con el Samsung Galaxy Fold 2 los usuarios no recibirán la mejor cámara de la compañía surcoreana. Hecho que sorprende, ya que en el Galaxy Note 20 Ultra, Samsung ofrece un potente sensor de 108 megapíxeles que puede incluso grabar vídeos de 8K. El Fold 2 no está en condiciones de competir con estas prestaciones, pero la calidad de sus fotos a menudo se acerca a la del Note 20 Ultra. En las pruebas prácticas, las pantallas convencieron por su buena calidad de imagen y apenas se notó el hecho de que Samsung no haya utilizado sus mejores cámaras. Más preocupante es, a pesar de todas las mejoras introducidas, la falta de robustez del dispositivo, ya que muchos propietarios de smartphones ya se han acostumbrado a que sus móviles sean a prueba de polvo y agua. Los compradores del nuevo Motorola Razr 5G también deberán contar con esta desventaja. Al igual que Samsung, Motorola ha rediseñado su plegable para hacerlo más robusto. La marca promete que el Razr 5G sobreviva sin daños hasta 200.000 acciones de plegado y desplegado. Desde que Motorola ha dotado a su nuevo móvil plegable de una pantalla externa, no es necesario abrir el dispositivo constantemente. Los mensajes de las aplicaciones de medios sociales o de los servicios de mensajería se pueden ver y responder en la pantalla externa. En esta también se pueden leer los titulares de los portales de noticias y las instrucciones de navegación. La cámara principal del nuevo Razr ha sido mejorada respecto al modelo 2019 y ahora tiene un sensor de 48 megapíxeles. Las fotos tomadas durante el día apenas presentan diferencias en comparación con el Fold 2. Las nocturnas del Samsung Fold 2, sin embargo, son un poco más naturales. Motorola ha mejorado la vida de la batería, pero, debido a que en el compacto dispositivo casi no hay espacio para una batería grande, el Razr 5G aún no alcanza los valores máximos. Los dos dispositivos cuentan con conectividad 5G, lo que por ahora no es tan relevante. Sin embargo, dentro de un tiempo, cuando la red 5G esté más desarrollada, sus propietarios probablemente estarán felices de haber elegido un modelo a prueba de futuro. Los dos smartphones plegables convencen en las pruebas por su atractivo diseño, adaptado ahora también al uso diario. El principal inconveniente es el alto precio. Hay que estar realmente muy convencido de las ventajas de una pantalla plegable para estar dispuesto a aceptar este coste adicional.