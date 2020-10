Almagro sostiene que en 2019 pidió a Evo no renunciar, pero éste salió corriendo





24/10/2020 - 09:13:39

Erbol.- Después de que Evo Morales pidió su renuncia y procesamiento, acusándolo de promover un “golpe de Estado” en 2019, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, reveló que el año pasado pidió a Morales que no renuncie a la Presidencia de Bolivia, sin embargo, él “salió corriendo” y dejando “tirados” a quienes se plantaron por él. Morales denunció que Almagro montó la versión del fraude y que, a pesar de que le advirtió le advirtió al uruguayo que habría una masacre, publicó el informe de auditoría de la OEA al proceso electoral al 2019 generando el ahondamiento del conflicto que derivó en su salida del poder, cuando su mandato recién terminada en enero de 2020. El uruguayo respondió en entrevista con CNN y recordó que en 2019 se pronunció a favor de que no se interrumpa el mandato constitucional de Morales y que, cuando se hizo llegar el informe de auditoría, la respuesta del Gobierno de Evo era que no tenían problema con las conclusiones (que evidenciaron irregularidades), sino el conflicto era con el momento en que se publicó. Aseveró que le había pedido “expresamente al presidente Evo Morales que no renunciara”. Almagro contó que, para persuadir a Morales de que no renuncie, incluso le comentó la anécdota de un intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez, en el cual el entonces mandatario venezolano comunicó mediante un papel que no había renunciado. Explicó que, haciéndole saber la anécdota de Chávez, le pidió a Morales no renunciar, porque era una responsabilidad cumplir el mandato constitucional y también por la gente que se plantó a favor el entonces presidente boliviano, sin embargo, Evo dimitió. “Evo salió corriendo y los dejó tirados a lo que se plantaron por él, lo cual no habla muy bien en términos políticos y términos personales de su persona, o sea, eso no se hace en la política”, criticó. Dijo que Morales tiene una gran responsabilidad en este tema. “Obviamente tenemos los intercambios y estamos hablando con fundamento de cosas y de los hechos tal cual pasaron”, enfatizó Almagro respecto a las conversaciones con Morales. “Hasta el último momento estuve preguntando y diciendo que no renunciara, porque era un tema clave de continuidad institucional”, recalcó. Señaló que Morales debe asumir sus responsabilidades y que todo lo demás es “narrativa política”. El Secretario General también rechazó las versiones que tratan de rechazar de que hubo fraude electoral tomando como argumento los resultados de las recientes elecciones. Manifestó que no se pueden transpolar los resultados de las elecciones de 2020 a las de 2019. Además, reiteró que no se refutaron los hallazgos de la OEA en las elecciones de 2019, en cuanto a adulteración de actas, servidores ocultos y otras irregularidades, puesto que los estudios que niegan el fraude sólo se concentran en el aspecto estadístico.