Alfonso Lema es el nuevo alcalde de Tarija ante la renuncia de Rodrigo Paz





24/10/2020 - 09:12:17

El País.- Aunque se planteó continuar con el debate sobre si se aceptaba o no la renuncia de Rodrigo Paz al cargo de alcalde de Tarija, finalmente el pleno del Concejo Municipal eligió al nuevo alcalde que ocupará el cargo hasta contar con una nueva autoridad electa, en los comicios subnacionales. El concejal Alfonso Lema es ahora Ejecutivo Municipal de Cercado-Tarija. Tras dos días de debate en sesiones y cuartos intermedios, el pleno de concejales finalmente eligió al nuevo alcalde municipal de Tarija. De los once concejales, siete apoyaron a Lema, quien es un reconocido militante del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Con el informe de la Unidad Jurídica del Concejo Municipal que expuso validar la renuncia de Paz y no así su aceptación o rechazo por parte de los concejales, se procedió a la sugerencia de nombres para dirigir la Alcaldía. Francisco Rosas, sugirió a Lema como alcalde, pero la concejal Ruth Ponce discrepó en la aceptación o rechazo a la renuncia de Paz y sugirió hacer las consultas necesarias al Tribunal Electoral Departamental (TED) sobre el tema. Luego de la explicación de Ponce, procedieron a la votación. Los concejales que votaron a favor de Lema como nueva autoridad fueron Francisco Rosas, Esther García, Cira Flores, Alan Echart, Raquel Ruiz, Valmoré Donoso y el mismo Alfonso Lema. Ponce contra Lema Ponce, de Unidos Para Renovar (UNIR), declaró que, en base a las normativas vigentes, la persona electa para ser alcalde debería pertenecer al partido político que ganó las elecciones municipales de 2015. Por esto, señaló que Lema no podía ser escogido como Ejecutivo Municipal por pertenecer al MNR. “Esta nueva autoridad debe ser alguien que represente no solo a la decisión del ente legislativo sino principalmente respetar la soberanía popular tal cual lo establece la Constitución Política del Estado (CPE). Sabemos que quienes siempre hemos sido leales a UNIR es Alberto Valdez y mi persona, definir por un concejal que sea de otra agrupación es violentar el artículo 7 de la CPE, la soberanía popular, porque la autoridad saliente no llegó sola, fue la población la que escogió”, expuso durante el proceso eleccionario. En respuesta, Lema aseveró que las personas no son “propiedad de alguien” en particular a las referencias expuestas por Ponce, por lo que afirmó que se debe trabajar por reactivar la economía en los próximos meses, sobre todo por la pandemia del Covid-19. “No nos podemos dar el lujo de pensar que un espacio público es propiedad de un partido político en particular, nuestro desafío tiene que ser mayor y por Tarija, las personas no somos propiedad de alguien, hay que asumir desafíos para enfrentar la crisis económica y escuchar a todos”, señaló. Asimismo, el nuevo Alcalde de Tarija indicó que para evitar los conflictos suscitados para el tratamiento de la renuncia de Paz y evitar el debate que duró dos días en el pleno del Concejo Municipal, se debería dejar sin efecto la designación de un alcalde suplente. “Hay que dejar sin efecto la parte que dice la designación de alcalde suplente, no quisimos ir por esa vía para resolver el tema. Con lo que vamos a hacer, vamos a garantizar la institucionalidad, por eso después de esta votación creo que hay que tener ideas frescas y modernas y retomar una relación entre el Ejecutivo y el Legislativo”, aseveró. Votación Con siete votos a favor, dos en contra y dos blancos, el Concejo Municipal posesionó a Alfonso Lema como Alcalde



Concejales advierten ilegalidad en elección Principalmente, la concejal Ruth Ponce expuso su total rechazo a las acciones de algunos concejales que estarían “vulnerando las normativas” vigentes y añadió que el informe emitido por Rodrigo Paz fue muy “pobre” y con “letra muerta”, que debería contar con fundamentos. “Varios de los concejales van a incurrir en un ilícito, estoy aquí por obligaciones, pero no avalo ninguna de estas irregularidades”, puntualizó. Ponce fue respaldada en todo momento por el concejal Alberto Valdez.