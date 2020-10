Las primeras 7 medidas que Arce prometió tras su triunfo





24/10/2020 - 08:36:23

Opinión.- El presidente electo de Bolivia, Luis Arce, tuvo una agenda intensa de entrevistas y reuniones con las organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), donde reiteró el cumplimiento inicial de siete de los compromisos asumidos en su Plan de Gobierno. Esta semana, tras las Elecciones Generales del 18 de octubre, sirvió para estructurar sus prioridades que son principalmente medidas económicas a corto plazo. 1. Para paliar los efectos negativos de la pandemia por el coronavirus COVID-19, se viabilizará el Bono Contra el Hambre de Bs 1.000, que implicará una inversión de $us215 millones. El pago está previsto para dentro de 15 o 20 días, después de la posesión de las autoridades electas. Según la ley y el decreto reglamentario serán beneficiarios los bolivianos que residen en el país y sean mayores de 18 años cumplidos hasta el 16 de septiembre de 2020 y pertenezcan a grupos de mujeres que actualmente perciben el Bono Juana Azurduy; personas con discapacidad visual que reciben el Bono de Indigencia registradas en el Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC). Igualmente están habilitados a recibir las personas con discapacidad moderada, grave y muy grave registrados en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de las Personas con Discapacidad (Siprunpcd) y beneficiarios del Bono Universal. Están al margen de este beneficio los servidores públicos, trabajadores del sector privado con aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), declarados con 60 días calendario con anterioridad al inicio del pago del Bono. 2. Se prevé la aprobación de tres proyectos de ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Son la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para pagos con tarjetas de crédito del 13% al 8%. También está el impulso para la devolución del IVA a las personas de bajos ingresos y el impuesto a las grandes fortunas, es decir el patrimonio personal que contemple los bienes inmuebles, muebles e ingresos. Arce, en una entrevista con Gigavisión, mencionó que el monto está en evaluación y puede ser entre cinco y 10 millones de dólares, en el que no necesariamente se sumarán los ingresos de la pareja. La decisión se tomará después de conocer los datos del Ministerio de Economía. 3. La tercera medida, es la aprobación de créditos que no impliquen condicionar la economía ni la política cambiaria. Según el presidente del Estado y exministro de Economía, trabajarán fieles a la doctrina política y se empezará a negociar con organismos internacionales la moratoria o condonación de capital e intereses de la deuda externa para inyectar recursos en la economía con la finalidad de reactivar la demanda interna. Se refirió al Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros. 4. Respecto a la consulta de que si habrá devaluación en su gobierno, Arce dijo que buscará evitarlo, pero dejó abierta la posibilidad de que sea necesario. “En la medida de las posibilidades, por supuesto que no, pero para estar seguro tiene que haber crecimiento económico y medidas de sustitución de importaciones y otras medidas que hemos propuesto con el fin de que no se devalúe”. 5. Otra de las medidas que asumirá es fortalecer la demanda interna como un tema central para su modelo económico, fortaleciendo el mercado interno vía bonos, vía transferencia para simultáneamente empezar la reconstrucción del aparato productivo afectado por las medidas que ha asumió el actual gobierno. Durante la campaña, el MAS prometió tres bonos de Bs 1.500; 1.000 y 500, en busca de reactivar la economía interna. 6. Más allá de lo económico, se referió a la Justicia. Explicó que se apuntará a la meritocracia en el Órgano Judicial sin cuoteo de las fuerzas políticas que estaban en la Asamblea porque, reconoció, “eso no sirve”, según cadena A. Proyectó contemplar los criterios de la universidad, y de instancias que muestren indicios de una mayor ponderación de los méritos profesionales técnico teóricos que se puedan tener para que se desenvuelvan adecuadamente en el cargo. 7. Finalmente, a mediano y largo plazo, está previsto continuar con el trabajo para la industrialización del litio y el hierro del Mutún. También está el programa de seguridad con soberanía alimentaria; promoción del turismo interno; la exportación de energía eléctrica; y seguir con nuestros procesos industrializadores del gas; además de mantener los recursos naturales en manos del Estado.