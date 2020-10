Revilla: No corresponde hablar de que hubo fraude en las elecciones generales





23/10/2020 - 19:16:59

La Paz, (AMN).- El Alcalde de La Paz, Luis Revilla, aseguró que no corresponde el llamado de grupos de la resistencia civil y cívicos que instan a calificar de fraudulentas las elecciones generales del 18 de octubre. Pidió a los nuevos gobernantes coadyuvar en el proceso de reconciliación. “No corresponde. Está claro, los cívicos, particularmente en Santa Cruz, ligados al señor Camacho, han perdido la elección claramente; no hay de donde reclamar nada. Además, ellos son parte de la derrota de la oposición”, afirmó el burgomaestre paceño en rueda de prensa en el Palacio Consistorial. Desde el domingo, que se dio a conocer los resultados de las elecciones generales en ‘boca de urna’, varios grupos en Bolivia de resistencia civil y cívicos de Santa Cruz reclamaron con marchas y cabildos por los datos que ahora dan la victoria al Movimiento Al Socialismo (MAS) con el 55,1%, sobre Comunidad Ciudadana (CC), que obtuvo 28,8%, según el reporte oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Frente a la disconformidad civil, la presidenta Áñez y varios políticos opositores reconocieron la victoria de Luis Arce, al igual que los observadores internacionales que dieron fe del proceso. Revilla mencionó que si hay pruebas de fraude, deben ser de conocimiento público y no usar las actas de los comicios anulados de 2019. La autoridad municipal sugiere que la gestión presidencial de Luis Arce tiene el reto de recuperar la economía del país que fue afectada por la emergencia sanitaria; además de liderar la reconciliación nacional “para que podamos fortalecer las instituciones y la democracia”, agregó.