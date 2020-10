Prevén que en subnacionales pesará más el perfil de los candidatos que el partido





23/10/2020 - 17:15:56

La Paz, (ABI).- Expertos consideraron este viernes que en las elecciones subnacionales, previstas para el 2021, tendrá mayor peso el perfil de los candidatos que los partidos políticos. "Más que todo va a pesar el perfil de los candidatos (...) porque estamos hablando de la representación local y el municipio es la expresión más cercana de democracia del ciudadano, (por ejemplo) cuando le falta educación al ciudadano de un municipio, al que acude primero es al municipio y no al poder central", dijo el abogado y periodista, Andrés Gómez. Agregó que por eso los partidos van a buscar a los candidatos que tengan mayor conexión con los ciudadanos de cada región y quienes, además de ser conocidos, deben proyectar una imagen de cercanía con la población local y generar confianza. En ese sentido, el politólogo Paul Coca también recordó que cada departamento tiene su propia particularidad y sus propios líderes, a diferencia de lo que se presenta en una elección nacional. Las regiones "tienen sus propios caudillos, su propia hermenéutica y eso está demostrado desde hace tiempo, (por eso) por ejemplo, cuando el MAS ganaba el 2009 o el 2014 de manera amplia (en elecciones nacionales), en el escenario subnacional no repetía esos mismos resultados", señaló. Asimismo, el politólogo Gonzalo Rojas afirmó que el resultado de las subnacionales "va a depender de cómo se postulen los partidos, porque en el ámbito regional hay presencias algo más fuertes que en el nivel nacional". El pasado 18 de octubre, los bolivianos acudieron nuevamente a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades nacionales. Según el cómputo oficial de los votos, el Movimiento Al Socialismo (MAS) obtuvo el 55,10% de la preferencia electoral; seguido por Comunidad Ciudadana (CC) con el 28,83%; la alianza Creemos, 14%; Frente Para la Victoria (FPV), 1,55%; y Pan-Bol, 0,52%. Sin embargo, Coca consideró que, en las subnacionales, el MAS no repetirá el mismo triunfo marcado que en las nacionales, precisamente, porque se trata de escenarios departamentales y municipales "absolutamente diferentes". Además, "el escenario subnacional va a cambiar bastante, porque tenemos a un Luis Revilla (de La Paz), Percy Fernández (Santa Cruz) o un Rubén Costas (Santa Cruz) que ya no pueden ir a sus mismos cargos, entonces, eso va a significar que van a haber nuevos actores políticos en escena", puntualizó.