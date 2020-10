Comité no va al paro: No podemos ser el verdugo económico del pueblo





23/10/2020 - 16:40:33

Santa Cruz.- El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, anunció que la entidad cívica no irá al paro convocado por la Unión Juvenil Cruceñista, porque "no podemos ser el verdugo económico del pueblo, afirmó. La Unión Juvenil llamó a paro desde el sábado, pero el Comité Cívico pro Santa Cruz se desmarcó de dicha convocatoria y, anunció más bien, que buscará seguir peleando jurídicamente para demostrar irregularidades en el fraude electoral. "No hemos tomado acción ni somos parte.. Creemos que no es un momento adecuado" puesto que la economía está golpeada tras la pandemia. Calvo pide que se busquen otras vías para "no ser verdugo económico del pueblo", dijo Calvo. “Todavía no tenemos el motivo para accionar una medida tan drástica que nos pueda hacer daño en este momento”, dijo a Unitel. El dirigente cívico manifestó que asumir una decisión similar dependería de una Asamblea de la Cruceñidad. “Creemos que todavía estamos en condiciones de seguir peleando en cancha y jurídicamente haciendo y demostrando las irregularidades de este acto eleccionario, es por ello que no hemos tomado acción ni somos parte y creemos todavía que no es un momento adecuado (para un paro)”, señaló. Calvo argumento que el pueblo boliviano viene saliendo de una pandemia donde la economía se ha visto afectada. “No podemos ser nosotros el verdugo económico de este pueblo”, señaló.