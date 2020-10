Gobierno pide a la población respetar el resultado electoral y no generar violencia





23/10/2020 - 15:04:33

La Paz, (ABI).- El Gobierno pidió a la ciudadanía y algunos sectores respetar el resultado de las elecciones del 18 de octubre, en las que el MAS ganó con el 55,10% de los votos y no generar escenarios de violencia. "El pueblo expresó su voz en las urnas. El Gobierno invoca a la población a guardar la calma, hacer respetuosos, garantizar la convivencia pacífica y en ese marco, esperamos de verdad que este llamamiento (a protestas), que particularmente en mi criterio no tiene justificación y no se haga eco", afirmó este viernes, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría. La autoridad hizo ese llamado ante la convocatoria de la Unión Juvenil Cruceñista para cumplir un paro cívico este sábado desde las 00.00, debido a su disconformidad con los resultados del proceso electoral. Similares movilizaciones de protesta, aunque reducidas, se registraron en pasados días en Sucre, Oruro, Cochabamba y La Paz. En ese marco, Santamaría llamó a la ciudadanía a no caer en la tentación de generar movilizaciones, que por ahora parece no tener justificación ni fundamento. "Cual fuera el resultado, nos guste o no, en democracia se gana y se pierde por un voto o por muchos, y hay que aprehender a asumir este resultado y a reflexionar que ocurrió", enfatizó. Exhortó a organizaciones políticas, candidatos, entidades cívicas o institución cualquiera sea su naturaleza, que si tienen pruebas de inconsistencias en el proceso electoral, no convulsionar el país, sino ir por la vía correcta, acudir al Tribunal Supremo Electoral (TSE) o los Tribunales Departamentales Electorales para hacer las denuncias correspondientes. Por tanto, dijo, "vamos hacer respetar ese resultado y vamos a garantizar una transición en paz como tiene que ser". Comentó que el Gobierno cumplió los objetivos trazados para este proceso, que fueron garantizar una elección en paz, resguardar centros de cómputo y el despliegue policial.