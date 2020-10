Italia encadena un nuevo récord diario, con 19.000 positivos más, y supera los 480.000 contagios





23/10/2020 - 12:59:50

Europa Press.- Italia ha encadenado su tercer récord diario de contagios consecutivo, con otros 19.000 más, mientras el Gobierno se muestra por ahora reacio a adoptar nuevas medidas a pesar de las peticiones para imponer un nuevo confinamiento, que el gobernador de Campania asegura que decretará en breve para su región. Según los últimos datos, en las pasadas 24 horas se han contabilizado otros 19.143 casos y otros 91 fallecidos, lo que eleva el total de contagios a 484.869 y las víctimas mortales a 37.059. En el último día se han llevado a cabo más de 182.000 test, nuevo récord, mientras que los pacientes en la UCI ya han superado el millar (1.049), con otros 57 más. Hasta la fecha, 261.808 pacientes han superado la COVID-19, con otros 2.352 que han recibido el alta desde el jueves. Así las cosas, el primer ministro, Giuseppe Conte, ha dicho que comparte "la creciente preocupación por el aumento de los contagios a la que estamos asistiendo estos días en toda Europa y también en Italia". Una vez más, ha reiterado que quiere evitar un segundo confinamiento generalizado pero para ello hay que mantenerse "vigilantes" y "dispuestos a intervenir nuevamente en cualquier momento donde sea necesario". Gracias a la "experiencia" durante la primera ola de la pandemia en primavera, "debemos contener el contagio apuntando a evitar el paro de la actividad productiva y laboral, al igual que el cierre de las escuelas y de las oficinas públicas", ha sostenido Conte en un acto empresarial, según AdnKronos. EL PRESIDENTE DE CAMPANIA DEFIENDE EL CONFINAMIENTO Por su parte, el presidente de la región de Campania, Vincenzo De Luca, ha llamado a un nuevo confinamiento. "Debemos hacer el último intento para bloquear la explosión de los contagios y por tanto debemos cerrar todo durante un mes, durante 40 días", ha sostenido. "Luego ya se verá en un mes, pero es evidente que sin decisiones drásticas no se puede controlar y debemos hacerlo hoy porque estamos aún en condiciones de gestionarlo, mañana ya no será posible", ha advertido. De Luca ha insistido en que es mejor optar por el confinamiento ahora para poder llegar a Navidad "en mejores condiciones y quizá podemos imaginar incluso una reapertura parcial". "Si debemos cerrar, mejor hacerlo hoy, esa es mi convicción", ha recalcado. Por ello, ha dejado claro que si no hay una decisión a nivel de Gobierno, "Campania se moverá en breve en esa dirección". De Luca ya había impuesto el toque de queda nocturno desde este viernes en la región, en la que se encuentra Nápoles y que es una de las más afectadas por la segunda ola. "Los datos actuales de contagio hacen ineficaz cualquier otro tipo de medida parcial", ha prevenido, subrayando que "es necesario cerrar todo" así como "bloquear la movilidad entre regiones y entre localidades". "No veo qué eficacia pueden tener en este momento medidas limitadas", ha opinado, según informan los medios locales. Sin embargo, el presidente de Lombardía, Attilio Fontana, ha expresado su rechazo a un confinamiento a nivel nacional. "Nuestro país debe andar hacia delante, no podemos detenernos", ha defendido, si bien ha reconocido que en la región, la más castigada por la pandemia, ha habido 5.000 nuevos contagios en el último día, unos 1.000 de ellos solo en Milán. "El virus vuelve a circular de forma violenta", ha reconocido.