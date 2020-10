El MAS cierra las puertas a exautoridades asiladas en la Embajada de México y a los que huyeron del país





23/10/2020 - 12:34:35

La Paz, (ABI).- El diputado Henry Cabrera (MAS) cerró las puertas a los exministros del expresidente Evo Morales asilados en la Embajada de México y a los que huyeron tras la crisis post-electoral y afirmó que no formarán parte del nuevo gabinete del Gobierno de Luis Arce. "Ya no queremos invitados (como ministros) porque los invitados se escapan y se refugian, los compañeros del MAS nos quedamos aquí", aseguró Cabrera, durante un acto. En esa línea, el legislador también cuestionó que durante la crisis-post electoral algunas organizaciones sociales afines al MAS no enfrentaron la situación y solo algunos legisladores y exautoridades optaron por salir del país y refugiarse en dicha representación diplomática. "Quiero resaltar que no estaban los compañeros campesinos, no estaba la Central Obrera Boliviana (COB), no estaban los interculturales, no existían los exministros que acompañaron a Evo y legisladores salieron del país y otras autoridades se refugiaron en la Embajada de México", manifestó el diputado. El 4 de diciembre de 2019, la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó su informe final de la auditoría que develó que hubo una "manipulación dolosa" e "irregularidades graves" en la transmisión de datos, que hicieron "imposible" validar los resultados emitidos por las autoridades electorales. Ese mismo mes, la misión de expertos electorales de la Unión Europea (UE) detectó "numerosos errores e irregularidades" en el recuento de votos, lo cual consideró como "caótico". Antes del informe final, el 10 de noviembre la OEA presentó una auditoría preliminar que dio cuenta de "irregularidades" y "manipulación dolosa" en los resultados de la votación de los comicios de 2019 y recomendó que Bolivia celebre otras elecciones. La sugerencia de la OEA se dio en medio de las protestas sociales, realizadas desde el 22 de octubre de 2019, en demanda de la renuncia de Morales, tras las denuncias de fraude electoral en los pasados comicios. Tras ese informe y aún siendo presidente, Morales convocó a nuevas elecciones, y anunció la renovación de las autoridades electorales; no obstante, poco después dimitió al cargo y se fue del país. El miércoles, el presidente electo Luis Arce confirmó que se entregarán los salvoconductos a las exautoridades asiladas hace más de un año en la residencia oficial de la embajada de México en La Paz. "Nosotros les vamos a dar el salvoconducto como lo han pedido. Ellos definirán qué hacer, no puedo decirles qué hacer, pero como entendemos que han pedido un salvoconducto, en aplicación de la normativa internacional se los vamos a dar", indicó Arce. Un día antes, la canciller Karen Longaric dejó en manos del Gobierno de Luis Arce definir la situación de las exautoridades que están asiladas en la Embajada de México. "El próximo Gobierno determinará si respeta los mandamientos de apremio que se extendieron contra esas personas o los libera de responsabilidad", afirmó Longaric. Actualmente, autoridades que están asiladas son: los exministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; de Culturas, Wilma Alanoca; de Justicia, Héctor Arce; de Defensa, Javier Zavaleta; de Gobierno, Hugo Moldiz, el exgobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez y el exdirector de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), Nicolás Laguna. En noviembre de 2019, la Fiscalía General del Estado emitió una orden de aprehensión contra Quintana por los delitos de sedición, instigación pública a delinquir, terrorismo y otros. La denuncia fue realizada por el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, debido a las declaraciones que hizo Quintana, antes de la renuncia del exresidente Evo Morales, en la que dijo que Bolivia se iba a convertir en un Vietnam moderno. El Ministerio Público también ordenó la detención de la entonces ministra Alanoca, involucrada en el caso de las bombas molotov y del exdirector de Agetic por cargos relacionados con la presunta manipulación del recuento de votos, en los comicios del 20 de octubre de 2019.