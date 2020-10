Definidos los encuentros para octavos de la Copa Libertadores





23/10/2020 - 12:18:41

Infobae.- “La verdadera Copa Libertadores comienza en los octavos de final”. Esta es una de las frases que más esbozan los protagonistas durante la fase de grupos. Cada equipo es consciente de que en esta instancia no hay margen para el error y una mínima equivocación puede significar la eliminación. La Conmebol sorteó los octavos de la Libertadores y la segunda fase de la Sudamericana. Tras la finalización de la Fecha 6 de la fase de Grupos, quedaron definidos los conjuntos que ingresaron al cuadro principal. Los equipos fueron divididos en dos copones: en uno estuvieron los primeros de cada grupo y en otro, los segundos. El procedimiento implicó que primero se sacaran bolillas del copón de los segundos y luego de los primeros para ir formando los cruces. De esta manera, de un lado hubo ocho bolillas con los nombres de los ocho líderes, mientras que en el otro estuvieron los escoltas. Otro aspecto fundamental del sorteo fue la localía, y los primeros de las zonas definirán sus series como locales mientras que a partir de cuartos de final, la localía estará regida por el número de orden (performance) de cada equipo en la Fase de Grupos. ¿El dato? Boca, que quedó aparejado con Inter de Porto Alegre, y River, que irá ante Atlético Paranaense, solamente podrán cruzarse en una hipotética final, tal como sucedió en la edición de 2018. Los otros cruces de la muerte serán Flamengo –campeón defensor– ante Racing y Santos contra Liga de Quito (todos campeones del certamen). Palmeiras, uno de los mejores en la fase de grupos, se topará con Delfín de Ecuador. LAS LLAVES DE LOS 8vos DE FINAL DE LA LIBERTADORES: • Guaraní (Paraguay) vs Gremio (Brasil) • Independiente del Valle (Ecuador) vs Nacional de Montevideo (Uruguay) • Delfín (Ecuador) vs Palmeiras (Brasil) • Internacional (Brasil) vs Boca Juniors (Argentina) • Racing (Argentina) vs Flamengo (Brasil) • Libertad (Paraguay) vs Jorge Wilstermann (Bolivia) • Atlético Paranaense (Brasil) vs River Plate (Argentina) • Santos (Brasil) vs Liga de Quito (Ecuador)



FECHAS: Octavos de final: la ida serán entre 24 y el 26 de noviembre, mientras que las revanchas se disputarán entre 1 y el 3 de diciembre. Cuartos de final: los partidos de ida se disputarán entre el 8 y el 11 de diciembre, mientras que los partidos de serán entre el 15 y el 17 de diciembre. Semifinal: las idas serán en la semana del 5 de enero y la vuelta en la semana del 12 de enero. Final: aunque no está confirmado, la idea de la Conmebol es la de realizar este partido entre el 20 y el 30 de enero. Se jugará en el Estadio Maracaná. “Dadas las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de salud pública, así como las indicaciones sanitarias de Paraguay en función a la pandemia por el Covid-19, no fue permitida la participación de manera presencial de los representantes de clubes afiliados y Asociaciones Miembro en el sorteo”, expresó la Conmebol en un comunicado. PREMIOS: Fase 1: USD 350.000 Fase 2: USD 500.000 Fase 3: USD: 550.000 Fase de Grupos: USD 1.000.000 x 3 (partidos jugados como club local) Octavos de final: USD 1.050.000 Cuartos de final: USD 1.500.000 Semifinal: USD 2.000.000 Subcampeón: USD 6.000.000 Campeón: USD 15.000.000 COPA SUDAMERICANA: En el mismo evento que se llevó adelante en el Centro de Convenciones de la Conmebol en Luque, Paraguay, se conocieron los cruces y el cuadro de la próxima instancia de la Copa Sudamericana. Los equipos que disputarán la Segunda Fase son los 22 clubes que ganaron sus cruces de la Primera Fase, los dos mejores perdedores de la Fase 3 de la Copa Libertadores (Atlético Tucumán y Deportes Tolima) y los 8 terceros de la Fase de Grupos de la Libertadores.