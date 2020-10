WhatsApp añade la opción de silenciar para siempre un chat que no quieres ver





23/10/2020 - 11:42:49

El sueño de muchos se ha hecho realidad. La función de silenciar un chat en WhatsApp PARA SIEMPRE (así, en mayúsculas), ya es posible. Esto significa que ahora puedes elegir que no te aparezca una sola notificación de por vida en ese chat de padres o de antiguos alumnos del que nunca quisiste formar parte. Hasta ahora, esta opción existía en el servicio de mensajería, aunque la duración máxima permitida para silenciar estos chats era de un año. De esta forma, WhatsApp reemplaza dicha opción por algo que tiene más sentido, ya que si estás silenciando un chat durante un año, es más probable que en realidad quieras silenciarlo de por vida. ¿Y cómo accedemos a ello? Simplemente sigue estos pasos: Abre WhatsApp en tu teléfono.

Ve al chat que deseas silenciar y toca el nombre del grupo o contacto.

Toca la opción Silenciar y seleccione Siempre (u otras opciones). Puedes seguir el mismo procedimiento para la aplicación WhatsApp para Web. Y si todavía no te sale la opción, no te preocupes, irá apareciendo en las próximas horas/días en la última actualización.