Fotografías de Jimena Pereda toman Arte en la Manzana 1 de Santa Cruz





23/10/2020 - 11:23:34

Santa Cruz.- Luego de siete meses de acatar la cuarentena ocasionada por el impacto del Coronavirus y de un proceso de refacción de la infraestructura interna, Manzana 1 Espacio de Arte retomará su agenda de exposiciones. Lo hará con la apertura de una muestra de fotografías en su espacio público Arte en la plaza. “Por uno y otro lado” es la colección de 32 imágenes a escala urbana que Jimena Pereda trabajó con la técnica del foto collage y que Manzana 1 presentará, a partir del martes 27 de octubre, a las 10:00, enla plaza Manzana Uno y el corredor de su edificio. La muestra es permanente y de acceso libre. “Los invito a los extremos de las fisuras, las esquinas agudas, los agujeros, a una nueva humanidad y a cambios de perspectiva”, dice la fotógrafa Jimena Pereda Ballivián.

Sus imágenes nacieron de la reflexión de “aquello que da lugar a múltiples interpretaciones y que, por lo tanto, puede provocar desconcierto, interrogantes, confusión... y/o infinidad de nuevas posibilidades … muy parecido a lo que está ocurriendo hoy en día...”, acota la artista, lo que le “permite ver la vida de otra manera o de muchas maneras... de un lado y del otro .... Lo que empezó con fotos individuales sobre tensiones visuales ahora se transformó en una mezcla y sobreposición de imágenes, formas y espacios para generar nuevas conexiones, reflexiones y o visiones de lo que podría ser o no ser en esta nueva realidad”. PERFIL DE LA ARTISTA



Jimena Pereda Ballivián (1966) obtuvo la licenciatura en Comunicación Social en la Florida International University. Cursó una maestría en Artes Plásticas en la Universidad de Nebraska. Tiene 25 años de experiencia como docente de artes visuales a nivel universitario y secundario. Hace siete años que incursionó en el Arte Contemporáneo habiendo tomado varios talleres con Roberto Valcárcel y participado en residencias con la curadora María Teresa Rojas. Participó en las bienales de arte de Santa Cruz2004, 2008, 2010 y 2019; mostró su producción en exposiciones como "Todo y nada", en Kiosko Galería (2015) y "El turbión del sur", en la Casa Municipal de Cultura Raúl Otero Reiche. LA PROPUESTA DE LA FOTÓGRAFA



Por uno y otro lado. Uno de los significados de la palabra ambigüedad nos refiere a aquello que da lugar a múltiples interpretaciones y que, por lo tanto, puede provocar desconcierto, interrogantes, confusión... y/o infinidad de nuevas posibilidades … muy parecido a lo que está ocurriendo hoy en día...



Estamos viviendo en un mundo que está descontextualizando la normalidad y eliminó los puntos de referencia... de los pasos a seguir para nuestra conservación, formación, educación. ¿Qué hacemos con nuestros pilares espirituales, políticos, económicos, afectivos... los substituimos o reemplazamos? ¿Cómo y con qué sujetaremos las nuevas realidades? En este ‘tire y afloje’ ... ¿dejaremos atrás las concepciones conservadoras, obtusas, apretadas e inflexiblemente hipócritas y aplastadoras?



El desbarajuste y las dudas dan lugar a constantes tensiones, sin ser necesariamente negativas, pero definitivamente inevitables. Las tensiones, además de la sensación de tirantez, también crean fisuras o aperturas... depende de cómo las interpretemos. Una búsqueda de este proyecto es ver si las imágenes traducen o, aún mejor, si pueden convertirse en un concentrador de tensiones.



Todo esto me permite ver la vida de otra manera o de muchas maneras... de un lado y del otro .... Lo que empezó con fotos individuales sobre tensiones visuales ahora se transformó en una mezcla y sobre posición de imágenes, formas y espacios para generar nuevas conexiones, reflexiones y o visiones de lo que podría ser o no ser en esta nueva realidad.

Los invito a los extremos de las fisuras, las esquinas agudas, los agujeros, a una nueva humanidad y a cambios de perspectiva. VALORACIÓN CURATORIAL



Cada obra de Jimena Pereda no solo investiga, explora o busca nuevas relaciones espaciales entre los elementos compositivos, sino que las encuentra, las logra.

Ver esta magnífica serie de composiciones fotográficas implica poder disfrutar todas y cada una de las obras como una composición abstracta de imágenes geométricas y también, al mismo tiempo, como grupos de imágenes realistas, descriptivas, figurativas que tienen a su vez vida propia y estructura compositiva propia.



Cada formato (cuadrangular) es una composición de composiciones. En resumen, una propuesta estética que mediante la diversidad de estructuras compositivas nos permite disfrutar de cada obra como paradójicamente abstracta en cuanto a su geometría, pero cuyos elementos constitutivos son fotografías en sí: portadoras de imágenes muy propias del arte de la fotografía y que también tienen sus propias propuestas sintácticas (compositivas).

Efectivamente, dirá el estimado lector o lectora, pero ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es mensaje? Respecto al significado de las fotografías de Jimena Pereda (la semántica de la obra) te recomiendo amablemente, estimado lector o lectora, hacerle estas preguntas a esa persona que ves cada vez en el espejo.