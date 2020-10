Eurocámara: Las hamburguesas vegetarianas seguirán llamándose hamburguesas aunque no tengan carne





23/10/2020 - 11:00:30

Europa Press.- El pleno del Parlamento Europeo ha respaldado este viernes que las hamburguesas, los escalopes, el embutido o los filetes vegetarianos puedan seguir utilizando estos nombres a pesar de que no contengan carne. En concreto, los eurodiputados han rechazado dos enmiendas incluidas en los reglamentos de la Política Agrícola Común (PAC) que buscaban introducir en las reglas comunitarias definiciones relacionadas con los términos 'carne', 'preparaciones a base de carne' y 'productos cárnicos'. La primera de ellas pedía que los nombres relacionados con la carne y los términos y denominaciones de venta para designar la carne, los trozos de carne y los productos cárnicos "se reservaran exclusivamente para las partes comestibles de animales y los productos que contengan carne". Además, establecía que estas denominaciones de venta "no se utilizarán ni se indicarán en el etiquetado para describir, comercializar o promover productos alimenticios que contengan más de un 3% de proteínas vegetales". Por su parte, la segunda enmienda defendía que aquellos nombres "que se usan actualmente para la carne y las preparaciones a base de carne se reservarán en exclusiva para los productos que contengan carne". A modo de ejemplo de estos sustantivos, el texto citaba las hamburguesas, los filetes, el embutido, los escalopes o los filetes rusos. Pero ambas han sido rechazadas por la Eurocámara: la primera con 243 votos a favor, 399 en contra y 49 abstenciones, y la segunda con 284 votos a favor, 379 votos en contra y 27 abstenciones.